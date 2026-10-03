Oschersleben, Qualifikation: Payne/Rousseau mit Statement auf Startplatz 1

Nach Le Mans, Rijeka, Pau Arnos, Cremona und Assen werden Harry Payne/Kevin Rousseau auch in der Motorsport Arena Oschersleben die Läufe der Seitenwagen-Weltmeisterschaft von der besten Startposition in Angriff nehmen. Die schnellste Runde der britisch-französischen Paarung vom Team Steinhausen Racing war ein deutliches Statement Richtung Konkurrenz.

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«Her auf Pole zu stehen ist natürlich ein gutes Gefühl. Wir werden versuchen, uns nach dem Start gleich aus dem Staub zu machen. Vielleicht werden sich die Verfolger wie vor 14 Tagen in Assen bei ihren Positionskämpfen etwas aufhalten», erklärte Payne im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn es nach uns geht, möchten wir den Titelgewinn schon heute fixieren.»

Neben ihnen werden ausnahmsweise weder die britischen Titelverteidiger Sam und Tom Christie (CES Performance), noch das finnisch-britische Duo Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing), die beide noch Chancen haben Weltmeister zu werden. Die Franzosen Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) schafften es, sich in die erste Startreihe zu fahren.

Sohn und Vater Peugeot Foto: Helmut Ohner Sohn und Vater Peugeot © Helmut Ohner

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Um sich nach 2024 zum zweiten Mal den WM-Titel zu sichern reicht es, wenn Payne/Rousseau im heutigen Sprintrennen über zwölf Runden auf der 3,667 Kilometer langen Rennstrecke in der Magdeburger Börde vor ihren schärfsten Konkurrenten die Zielflagge sehen. Der Start des Laufes, der im Live-Streaming auf FIM-MOTO.TV zu sehen ist, erfolgt um 16.05 Uhr

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Ein Tausendstelsekundenduell lieferten sich Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) und Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport). Im letzten Abdruck konnte der Schweizer als Trainingsfünfter seinen britischen Kontrahenten um 0,006 Sekunden zu distanzieren.

In der vierten Startreihe werden die deutschen Piloten bei ihrem Heimrennen Aufstellung nehmen. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Racing) ließen sich nicht anmerken, dass sie am Vortag böse abgeflogen waren. Sie markierten die siebentschnellste Zeit vor Thomas Eder/Kevin Kölsch, die erst seit Cremona im WM-Zirkus mitmischen.

Pech hatte der Brite Lewis Nicol und sein deutsche Beifahrer Valentin Marklin. Nachdem sie am Freitag bereits die beiden freien Trainingssessions versäumt hatten, weil der Tausch des Motors nicht zeitgerecht abgeschlossen war, verfehlten sie Qualifikationshürde, weil die Kupplung nach drei Runden ihren Dienst quittierte.

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Seitenwagen-WM, Qualifying Oschersleben, 03.10.2026

1. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 1 :30,794 min. 2. T. Peugeot/V. Peugeot (F), LCR Yamaha, 1:31,722. 3. S. Christie/T. Christie (GB), LCR Yamaha, 1:32,202. 4. Päivärinta/A. Christie /FIN/GB), ARS Yamaha, 1:32,239. 5. Schlosser/Krieg (CH/D), LCR Yamaha, 1:32,865. 6. Reeves/Schmidt (GB/D), ARS Yamaha, 1:32,871. 7. Werkstetter/Pirat (D/F), ARS Yamaha, 1:33,106. 8. Eder/Kölsch (D), ARS Yamaha. 17:33,788. 9. C. Turner/D. Turner (AUS), LCR Yamaha, 1:33,862. 10. Streuer/Vissenberg (NL), ARS Yamaha, 1:33,913. 11. Kranenburg/Charteau (NL/F), 1:36,893. 12. Cable/Druel (GB/F), LCR Yamaha, 1:38,249. 13. Leijdekkers/Hofer (NL/CH), LCR Yamaha, 1:38,751. 14. Vinet/L. Marsal (F), LCR Yamaha, 1:40,656. 15. M. Brillault/Deturche (F), ARS Yamaha, 1:41,840. 16. U. Brillault/C. Marsal (F), LCR Yamaha, 1:42,873. 17. Weekers/Moes (NL), R&R Yamaha, 1:43,642. 18. Nicol/Marklin (GB/D), LCR Yamaha, 1:45,117.