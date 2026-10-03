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Bahrain-GP: Verstappen auf Pole, Hamilton P2, Hülkenberg nach Fehler out

Max Verstappen hat sich die Pole-Position zum Grossen Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit gekrallt. Lesen Sie hier, wie der Niederländer seine 49. Pole in der Formel 1 eroberte.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen wird den Grand Prix von Bahrain am 4. Oktober vom besten Startplatz in Angriff nehmen: 49. Formel-1-Pole für den vierfachen Weltmeister, seine erste in dieser Saison und die erste seit Abu Dhabi 2025, seine viete für den Bahrain-GP nach 2021, 2023 und 2024. Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist es die 112. F1-Pole und die sechste für den Grossen Preis von Bahrain.

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Das Abschlusstraining begann bei 33 Grad Lufttemperatur, die Rennstrecke auf 58 Grad aufgeheizt, Regenwahrscheinlichkeit bei nur zehn Prozent.

Zu Beginn von Q1 hielten sich die Top-Piloten zurück, zunächst nur das Haas-Duo auf der Bahn. Nach fünf Minuten erhielten die Fans mehr zu sehen – das halbe Startfeld auf der Bahn, die Ferrari-Fahrer Hamilton und Leclerc auf mittelharten Pirelli, was wir im ersten Quali-Segment schon ein paar Mal erlebt haben.

Im Artikel erwähnt

Kimi Antonelli übernahm die Spitze, aber nur für ein paar Sekunden, dann rückte Max Verstappen auf P1, mehr als 0,5 sec schneller als der WM-Leader.

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Danach rückte das Ferrari-Duo Hamilton und Leclerc in den Windschatten von Verstappen, Mercedes nur noch auf P6 (Antonelli) und P9 (Russell). Die Ferrari wie erwähnt auf mittelharten Reifen.

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Konstrukteurs-Weltmeister McLaren eher unauffällig: Oscar Piastri auf P4, Champion Lando Norris auf P7.

Zwischendurch Applaus für Aston Martin-Haudegen Fernando Alonso: Platz 12, bisweilen mehr als eine Sekunde schneller als sein Stallgefährte Lance Stroll.

Als Q1 zu Ende ging, hatten vorzeitig Feierabend: Nico Hülkenberg im Audi auf P17 (rechtes Vorderrad blockiert auf der letzten Runde), dann Bearman, Ocon, Albon, Bottas und Pérez. Man staune: Beide Aston Martin-Fahrer eine Runde weiter.

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Top-Ten nach dem ersten Quali-Segment: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Hadjar, Antonelli, Norris, Bortoleto, Gasly und Colapinto.

In Q2 gab zunächst Max Verstappen den Ton an, fast vier Zehntel schneller als Kimi Antonelli, dann schob sich Leclerc auf P2 und Lewis Hamilton auf P3. Norris zu diesem Zeitpunkte Fünftschnellster vor Hadjar, Russell nur Siebter.

Schlechte Nachrichten für Kimi Antonelli: Zeit gestrichen, weil er am Ausgang von Kurve 6 zu weit neben der Bahn war, damit runter auf P14. Kimi am Funk: «Moment mal, was?» Der WM-Leader damit unter Druck.

Antonelli hakt ihr nach: «Seid ihr sicher wegen der Pistengrenzen?» Renningenieur Pete Bonington: «Ja, wir haben es geprüft.»

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Kimi ging früh auf die Bahn, um freie Bahn zu haben für eine ganz wichtige neue schnelle Runde. Bonington wusste: Zum Schluss auf die Bahn zu gehen, das birgt das Risiko, von einem Gegner behindert zu werden oder eine gelbe Flagge vor die Nase gewedelt zu erhalten.

Antonelli machte das Beste aus der Lage: hoch auf P2, eine Viertelsekunde hinter Verstappen, gerade nochmals gut gegangen.

Ausgeschieden nach Q2: Lawson, Alonso (P12 als bestes Quali-Ergebnis 2026!), Sainz, Stroll, Colapinto und Lindblad.

In den Top-Ten und damit in Q3: Verstappen, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, Norris, Hadjar, Russell, Gasly und Bortoleto im Audi.

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Im letzten Quali-Teil wusste Kimi Antonelli: Nur noch ein Satz weicher Reifen zur Verfügung, Max Verstappen hingegen hatte noch drei Sätze der weichsten Mischung bereitliegen. Antonelli also erneut unter Druck.

Verstappen mit fabelhafter Bestzeit vor Hadjar (der fürs Rennen um fünf Ränge zurückweichen muss) und Hamilton, Norris versemmelte seine Runde, nur Sechster. Russell lediglich auf P7.

Dann kam Kimi Antonelli, erneut antizyklisch unterwegs mit seinem einzigen Reifensatz: Aber die Bestzeit von Verstappen knackte der WM-Leader nicht – nur Dritter hinter den beiden Rennwagen von Red Bull Racing!

Kimi zurück an die Box, nun war es an seinen Gegnern, die Reihenfolge noch ein wenig durchzuwürfeln.

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Verstappen konnte die eigene Bestzeit nochmals verbessern, Hamilton hoch auf P2, Antonelli hinter Hadjar nur Vierter.

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