Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Kimi Antonelli warnt vor Barcelona-GP: «Das wird nicht einfach werden»

F1-WM-Leader Kimi Antonelli feierte in Monaco einen emotionalen Sieg. Der Mercedes-Star konzentriert sich aber bereits auf das anstehende Rennen in Barcelona. Dieses werde nicht einfach, weiss er.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Mercedes-Star Kimi Antonelli weiss: Die Konkurrenz schläft nicht
Mercedes-Star Kimi Antonelli weiss: Die Konkurrenz schläft nicht
Foto: Bearne / XPB Images
Mercedes-Star Kimi Antonelli weiss: Die Konkurrenz schläft nicht
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Fünf GP-Siege in Folge und 66 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Lewis Hamilton: Kimi Antonelli hat mit seinem Triumph in Monaco seine Erfolgssträhne verlängert und seine Lage im WM-Fight gegen den Rest des Formel-1-Feldes verbessert. Der erst 19-jährige Mercedes-Star gestand nach seinem Sieg im prestigeträchtigen Rennen im Fürstentum: Mit diesem Saisonauftakt hatte er nicht gerechnet. Wie auch, er bestreitet ja auch erst seine zweite Saison in der Königsklasse.

Werbung

Werbung

Kimi Antonelli feierte in Monte Carlo einen ganz besonderen Sieg
Kimi Antonelli feierte in Monte Carlo einen ganz besonderen Sieg
Foto: Price / XPB Images
Kimi Antonelli feierte in Monte Carlo einen ganz besonderen Sieg
© Price / XPB Images

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der seinen jungen Schützling aufs Monaco-Podest begleitet hatte, betonte, dass das junge Alter des WM-Leaders wohl ein Vorteil für denselben sei, weil er sich den Kopf nicht zu sehr zerbreche und einfach seinem Instinkt folge. Antonelli selbst erklärte: «Ich arbeite daran, die Messlatte Schritt für Schritt höher zu legen. Wenn man ein konkurrenzfähiges Auto hat und das gesamte verfügbare Potenzial ausschöpfen soll, ist es unvermeidlich, dass man wichtige Ergebnisse anstrebt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Monaco-Erfolg bereits abgehakt

Im Fahrerlager von Barcelona sprach er über die Feier nach dem Monaco-Triumph: «Ich will nicht wissen, was im Wasser des Hafens war, aber es war erfrischend, reinzuspringen. Es war gut, diesen Moment mit dem Team zu teilen, daran erinnere ich mich wahrscheinlich mein ganzes Leben. Aber Monaco liegt nun in der Vergangenheit, jetzt steht Barcelona an und wir konzentrieren uns darauf, hier das Kunststück zu wiederholen – wohlwissend, dass es nicht einfach werden wird.»

Werbung

Werbung

Mit Blick auf den anstehenden siebten WM-Lauf des Jahres sagte der Teenager aus Bologna auch: «Ich denke, es wird ein interessantes Wochenende für uns, denn wir werden sehen, wie das Upgrade von Kanada wirklich funktioniert. Das konnten wir bisher nicht wirklich rausfinden, weil Kanada ein Spezialfall war mit den Temperaturen, und auch Monaco ist aus offensichtlichen Gründen ein besonderes Rennen. Mal schauen, wie gut wir sein werden. Unsere Gegner sind nah dran, Red Bull Racing war sehr stark in Monaco, Ferrari hat neue Teile dieses Wochenende, sie werden sicher weit vorne sein, und auch McLaren wird wahrscheinlich sehr stark sein, weil sie schon in Miami gut waren un diese Strecke ähnlich ist.»

TV-Programm

Keine Sorgen wegen WM-Kampf

Auf die Frage, wie viel sich seit seinem ersten Auftritt in Barcelona im vergangenen Jahr geändert habe, sagte Kimi: «Sehr viel hat sich geändert, zuallererst wäre da mal die Erfahrung, die eine riesige Rolle spielt, weil man selbst sieht, was gut läuft und was nicht so gut ist. Es ist eine ganz andere Geschichte, wenn man an eine Strecke zurückkehrt, auf der man im vergangenen Jahr schon unterwegs war, weil man weiss, wie sich die Strecke entwickelt und was einen erwartet. Du kannst als Fahrer deine Energie besser einteilen, und du bist dir deines Potenzials auch besser bewusst. Auch hast du dein Team besser kennengelernt, was weiter zusammenschweisst.»

An den WM-Kampf verschwende er nicht zu viele Gedanken, beteuerte der Sternfahrer: «Da mache ich mir nicht allzu viele Sorgen, denn ich weiss, dass die Gelegenheit da ist und natürlich will ich das Beste aus meinen Möglichkeiten machen und die Chance nutzen. Aber beim Fahren will ich nicht zu viel darüber nachdenken. Ich versuche einfach, immer so schnell wie möglich zu fahren und jeweils das Maximum herauszuholen. Dann sehen wir am Ende, wo wir damit landen werden.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

78

2:23:31,243

1:13,481

25

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

78

+6,271

1:14,643

18

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

78

+23,394

1:15,669

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

78

+24,261

1:15,816

12

05

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

78

+26,553

1:15,754

10

06

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

78

+29,010

1:15,908

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

78

+30,369

1:15,497

6

08

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

23

78

+33,413

1:16,393

4

09

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

78

+37,140

1:16,914

2

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

78

+41,899

1:17,120

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien