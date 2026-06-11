ADAC MX Masters in Tensfeld: Weitere WM-Piloten erwartet

Die ADAC MX Masters gehen am kommenden Wochenende (13. und 14. Juni) in Tensfeld (Schleswig-Holstein) in ihre 4. Etappe und läuten damit die zweite Halbzeit der Saison 2026 ein.

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KTM-Neuzugang Rick Elzinga erwartet

Neben den Titelaspiranten hat sich mit Rick Elzinga (van Venrooy KTM) ein weiterer MXGP-WM-Fahrer angekündigt. Der Niederländer hatte sich kurz vor dem Deutschland-Grand-Prix vom Beta-Werksteam getrennt und wechselte zum van Venrooy KTM-Team, wo er als Ersatzfahrer des verletzten Mattia Guadagnini eingesetzt wurde. Im Talkessel und in Kegums holte er seine ersten 17 WM-Punkte in dieser Saison. Elzinga will das Rennen nutzen, um sich an sein neues KTM-Arbeitsgerät zu gewöhnen.

Rick Elzinga im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Rick Elzinga im Talkessel © Thoralf Abgarjan

Duell Max Nagl gegen Roan van de Moosdijk geht in die nächste Runde

Nach 3 von 8 Etappen führt Max Nagl (Triumph) mit einem Vorsprung von 17 Punkten vor Titelverteidiger Roan van de Moosdijk (KTM). Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch rangiert mit 67 Punkten Rückstand auf Platz 3.

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Meisterschaftsstand nach 3 von 7 Etappen:

Max Nagl (D), Triumph, 214 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 197, (-17) Tom Koch (D), KTM, 147, (-67) Jere Haavisto (FIN), KTM, 146, (-68) Maximilian Spies (D), KTM, 145, (-69) Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 121, (-93) Nico Koch (D), KTM, 103, (-111) Noah Ludwig (D), KTM, 95, (-119) Tomas Kohut (CZ), KTM, 84, (-130) Nico Greutmann (CH), Honda, 82, (-132)

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

Weitere WM-Protagonisten am Start

Nach rund einem Monat Pause geht es auf der dienstältesten Strecke der ADAC MX Masters mit dem 4. Meisterschaftslauf weiter. Mit Jordi Tixier (KMP Honda), Marcel Stauffer (Osicka KTM), Nico Greutmann (MX-Academy Honda Racing), Kevin Brumann (MX-Handel Husqvarna ) sowie einigen skandinavischen Gaststartern werden weitere internationale Spitzenfahrer aus der MXGP am Startgatter stehen.

Weitere Klassen

Neben der ADAC MX Masters-Klasse treten in Tensfeld auch die Nachwuchsklassen ADAC MX Youngster Cup, ADAC MX Junior Cup 85 sowie die DMX Damen mit Teilnehmern aus über 25 Nationen an.

Tickets

Fans können ihre Tickets an der Tageskasse oder vorab online über den Ticketshop des ADAC Schleswig-Holstein erwerben. Camping für Zuschauer ist möglich. Am Sonntag von 11.45 bis 12.15 Uhr werden bei der Autogrammstunde Max Nagl, Roan van de Moosdijk, Tom Koch, Maximilian Spies und Larissa Papenmeier den Fans am ADAC MX Masters-Truck für Autogramme zur Verfügung stehen.

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