WM-Finale Katar und Abu Dhabi von Formel-1-CEO Stefano Domenicali bestätigt

Also doch: Die Formel-1-WM 2026 endet mit den beiden Grossen Preisen von Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember), so wie das immer geplant war, jedoch vom Nahost-Konflikt in Frage gestellt wurde.

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Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali (61) hat Rahmen des in Malaysia ausgetragenen Bahrain-GP bei der italienischen Sky bestätigt: «Mit den Informationen und den beruhigenden Zusicherungen, die wir erhalten haben, können wir bestätigen – Katar und Abu Dhabi sind die abschliessenden Etappen dieser Weltmeisterschaft.»

Domenicali ist beim Interview mit der italienischen Sky auch zum ungewöhnlichen Weg befragt worden, den WM-Lauf von Bahrain in Malaysia auszutragen.

Der Imoleser sagt: «Gut, wir sind in Malaysia, aber wir erleben hier zu 100% den Grossen Preis von Bahrain. Am Anfang, als wir davon gehört haben, schien es eine ziemlich fantasievolle Idee zu sein, oder? Und doch haben sie es geschafft, das in die Tat umzusetzen, dank der engen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.»

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«Zunächst einmal ist es ein sicherlich besonderes Ereignis, aber das Schöne daran ist, dass es hier im Fahrerlager wirklich so aussieht, als wäre man in Bahrain. Alle Einrichtungen vermitteln die Atmosphäre. Wir versuchen, sie auf die richtige Weise zu kommunizieren, aber es ist klar, dass es ohne die Zusammenarbeit der malaysischen Behörden schwierig gewesen wäre.»

«Dem Kronprinzen von Bahrain gebührt viel Lob: Als wir im Juli darüber gesprochen haben, schien diese Idee ein wenig seltsam, aber wir haben es geschafft, sie umzusetzen. Es gibt mehr als 1000 Menschen aus Bahrain, die hier arbeiten, um dieses Event zu dem zu machen, was wir gerade erleben.»

«Die Tatsache, dass wir bereits am Freitag mehr Menschen auf den Tribünen gesehen haben als beim letzten Sepang-GP 2017, das zeigt, dass, obwohl die Formel 1 seit langer Zeit nicht mehr in Malaysia war, die Leidenschaft immer noch spürbar ist. Das ist ein tolles Zeichen. Man konnte es schon daran sehen, wie viele Leute am Donnerstag in der Boxengasse waren.»

«Die Flexibilität, die wir im operativen Kontext dieser Dimensionen zeigen — die kein anderer Sport in dieser Weise bewältigen könnte — die zeigt, wie gut wir in der Lage sind, zu reagieren und die Dinge optimal zu planen. Diesen Ansatz werden wir beibehalten. So komplexe Ereignisse zu realisieren, zeigt eine beispiellose Reife unseres Systems, auf die wir natürlich stolz sind.»

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