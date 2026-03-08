Weiter zum Inhalt
Live-Ticker Australien-GP: Schock für die heimischen Formel-1-Fans!

Die Formel-1-Stars bestreiten im Albert Park von Melbourne ihr erstes Kräftemessen mit der neuesten Fahrzeuggeneration. Lokalmatador Oscar Piastri wird nicht dabei sein. Er flog noch vor dem Start ab!

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Für Oscar Piastri ist das Heimrennen schon vor dem Start gelaufen
Für Oscar Piastri ist das Heimrennen schon vor dem Start gelaufen
Foto: Charniaux / XPB Images
Für Oscar Piastri ist das Heimrennen schon vor dem Start gelaufen
© Charniaux / XPB Images

Die zahlreichen Fans auf den Tribünen im Albert Park von Melbourne hatten sich auf einen starken Auftritt von Oscar Piastri gefreut, schliesslich hatte der Lokalmatador mit der Tagesbestzeit am Freitag und Startplatz 5 am Samstag die Hoffnungen auf einen Heimsieg geschürt. Doch noch auf dem Weg zur Startaufstellung platzte der Traum vom Erfolg vor heimischer Kulisse, denn in Kurve 4 flog der Australier ab.

Dabei beschädigte er seinen McLaren MCL40 so stark, dass an eine Rennteilnahme nicht zu denken war. Das Gesicht von McLaren-CEO Zak Brown an der Boxenmauer sprach Bände, als die TV-Kamera den beschädigten GP-Renner zeigte.

Von der Pole darf George Russell losfahren, der Mercedes-Pilot teilt sich die erste Startreihe mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Dahinter lauern Red Bull Racing-Teamneuling Isack Hadjar und Ferrari-Ass Charles Leclerc auf ihre Chance.

Wer sich auf den ersten Metern an die Spitze setzen wird, wer die Zielflagge als Erster sieht und wie weit Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner von Startplatz 20 aus kommen kann, kann hier im Live-Ticker von Speedweek mitverfolgt werden.

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

25

2

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

18

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

15

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

12

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

10

6

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

8

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

6

8

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

4

9

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Stake F1 Team Kick Sauber

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

