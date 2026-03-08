Live-Ticker Australien-GP: Schock für die heimischen Formel-1-Fans!

Die zahlreichen Fans auf den Tribünen im Albert Park von Melbourne hatten sich auf einen starken Auftritt von Oscar Piastri gefreut, schliesslich hatte der Lokalmatador mit der Tagesbestzeit am Freitag und Startplatz 5 am Samstag die Hoffnungen auf einen Heimsieg geschürt. Doch noch auf dem Weg zur Startaufstellung platzte der Traum vom Erfolg vor heimischer Kulisse, denn in Kurve 4 flog der Australier ab.

Werbung

Werbung

Dabei beschädigte er seinen McLaren MCL40 so stark, dass an eine Rennteilnahme nicht zu denken war. Das Gesicht von McLaren-CEO Zak Brown an der Boxenmauer sprach Bände, als die TV-Kamera den beschädigten GP-Renner zeigte.

Von der Pole darf George Russell losfahren, der Mercedes-Pilot teilt sich die erste Startreihe mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Dahinter lauern Red Bull Racing-Teamneuling Isack Hadjar und Ferrari-Ass Charles Leclerc auf ihre Chance.

Wer sich auf den ersten Metern an die Spitze setzen wird, wer die Zielflagge als Erster sieht und wie weit Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner von Startplatz 20 aus kommen kann, kann hier im Live-Ticker von Speedweek mitverfolgt werden.

Werbung

Werbung