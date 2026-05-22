Live-Ticker Sprint-Quali Kanada: So fuhr George Russell zur Pole

Die Besten sind noch besser geworden: WM-Leader Mercedes hat für das GP-Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve das erste Evo-Paket des Jahres ans Auto gebracht.

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Lesen Sie hier im Live-Ticker nach, wie das Mercedes-Duo erneut die erste Startreihe erobert hat – mit George Russell vor Kimi Antonelli.