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Live-Ticker Sprint-Quali Kanada: So fuhr George Russell zur Pole

Mercedes hatte im ersten Teil der Formel-1-WM 2026 das stärkste Auto, in Kanada haben die WM-Leader nachgelegt. Und erneut liegen die zwei Mercedes vorne, mit George Russell vor Kimi Antonelli.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell hat sich die Sprint-Pole gekrallt
George Russell hat sich die Sprint-Pole gekrallt
Foto: XPB
George Russell hat sich die Sprint-Pole gekrallt
© XPB

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Die Besten sind noch besser geworden: WM-Leader Mercedes hat für das GP-Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve das erste Evo-Paket des Jahres ans Auto gebracht.

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Lesen Sie hier im Live-Ticker nach, wie das Mercedes-Duo erneut die erste Startreihe erobert hat – mit George Russell vor Kimi Antonelli.

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