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Max Verstappen debütiert in zwei Wochen in weltgrößter GT-Rennserie

Red-Bull-Racing-Pilot Max Verstappen bestätigte in Malaysia, dass er in Portimão im GT World Challenge Europe Endurance Cup debütieren wird. Verstappen startet somit in der weltgrößten GT-Serie.

Jonas Plümer

Von

Formel 1

Freut sich auf sein GT-Abenteuer: Max Verstappen
Freut sich auf sein GT-Abenteuer: Max Verstappen
Foto: Bearne / XPB Images
Freut sich auf sein GT-Abenteuer: Max Verstappen
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Endlich ist es fix: Max Verstappen startet beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Malaysia bestätigte der viermalige Formel-1-Weltmeister den Start beim Saisonfinale der weltgrößten GT3-Rennserie auf der Berg-und-Talbahn an der Algarve.

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Der Niederländer wird dabei für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing antreten und gemeinsam mit Stammfahrer Chris Lulham starten. Als dritter Fahrer wird Ben Barnicoat an den Start gehen, welcher in den vergangenen Jahren viele Erfolge in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship einfahren konnte.

Durch die Überschneidung mit der FIA WEC in Barcelona werden Dani Juncadella (Genesis) und Jules Gounon (Alpine) ihre Hypercar-Engagements dem Start in Portugal vorziehen und nicht an den Start gehen.

Im Artikel erwähnt

„Ich weiß, dass zwei meiner Fahrer nicht dabei sein werden, also müssen zwei andere einspringen“, so Verstappen in Malayisa über seinen Start in der GT World Challenge Europe. „Ich freue mich schon sehr darauf. Das werden sicher sieben arbeitsreiche Wochen, aber wir werden das schon schaffen. Und außerdem macht es mir Spaß. Mal sehen, was wir erreichen können.“

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In diesem Jahr absolvierte Verstappen mehrere GT3-Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife und kämpfte beim 24h-Rennen bis zum Sonntagmittag um den Gesamtsieg, ehe ihn ein technischer Defekt stoppte. https://www.speedweek.com/a/sportwagen/max-verstappen-24h-nuerburgring-spa-start

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