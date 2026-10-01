Besonderer Heim-GP für Honda: 60 Jahre in der Königklasse der Motorrad-WM

Der Große Preis von Japan ist für Honda und Yamaha der wichtigste MotoGP-Termin des Jahres. Vor den heimischen Fans und den jeweiligen Firmen-Bossen wollen die japanischen Hersteller einen guten Eindruck hinterlassen, was angesichts der europäischen Übermacht in den letzten Jahren eine schwierige Aufgabe war.

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Auch wenn es in diesem Jahr in Motegi wieder ein herausforderndes Wochenende werden wird, hat sich Honda dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen. 2026 feiert die Marke aus Tokio ein rundes Jubiläum: Der größte Motorradhersteller der Welt feierte vor 60 Jahren das Debüt in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Honda feiert in Motegi das Königsklassen-Debüt vor 60 Jahren Foto: motogp.com/HRC Honda feiert in Motegi das Königsklassen-Debüt vor 60 Jahren © motogp.com/HRC

Aus diesem Anlass wurden am Donnerstag auf dem Twin Ring Motegi historische Rennmaschinen von Honda ausgestellt. Darunter das erste Bike, mit dem Honda 1966 in der 500er-Klasse angetreten ist, die RC181. Mit diesem Motorrad wurde Mike Hailwood in den Jahren 1966 und 1967 jeweils Vize-Weltmeister hinter Giacomo Agostini. Mit dem legendären Bike siegte der Brite auch auf der Isle of Man.

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Im Deütjahr in der Königklasse konnte damals immerhin die Konstrukteurswertung gewonnen werden. Auf der Rennstrecke in Motegi wurde zum Fotoshooting nicht das Bike von Hailwood in die Startaufstellung geschoben, sondern jenes seines damaligen Teamkollegen, Jim Redman (#2). Unter den ausgestellten Bikes befanden sich auch die MotoGP-Raketen von Nicky Hayden und Marc Marquez.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen TV-Programm Heute Motegi: International Livestream MotoGP World Championship 02.10.2026 - 01:55

Mit dieser Speziallackierung treten Marini und Chantra am Sonntag an Foto: motogp.com/HRC Mit dieser Speziallackierung treten Marini und Chantra am Sonntag an © motogp.com/HRC

In Anlehnung an die RC181 werden am Sonntag Luca Marini und Somkiat Chantra, der an diesem Wochenende im Honda-Werksteam für Joan Mir einspringt, mit der RC213V in den ikonischen Farben Rot und Silber antreten. Während Marini mit seiner Nummer 10 an der Startlinie stehen wird, ist auf der Honda von Chantra die Nummer 15 angebracht.

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