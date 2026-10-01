Daniel Blin (Ducati): Euro Moto Supersport-Vize mit geheimnisvoller Zukunft

Daniel Blin vom Team AF Automarket hätte beim Supersport-Finale auf dem Hockenheimring zwei Siege einfahren müssen, um noch beim Titel mitmischen zu können. «Aber man hat ja schon im Training gesehen, welches Tempo er vorgelegt hat», meinte der Pole kurz vor dem Start ins erste Rennen am Samstagnachmittag mit Blick auf Polesetter Dirk Geiger. «Wenn er keinen Fehler macht, wird es schwer werden, mit ihm mitzuhalten. Ich tu mein Bestes und dann sehen wir, was bei rauskommt.»

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Dirk Geiger ließ nicht mit sich spaßen und sicherte sich erneut die volle Punktzahl, zum fünften Mal in Folge. Blin blieb der Platz des ersten Verfolgers. «Das Rennen war gut und auch meine Pace war nicht schlecht», erklärte er nach Rang 2. «Aber Dirks Wochenende läuft auf einem anderen Level. Von daher Gratulation von meiner Seite an ihn und sein Team. Sie haben den ersten Platz verdient. Aber auch Danke an mein Team für einen sehr guten Job.» Dann gab es noch Grüße auf polnisch.

Gratulation an den Konkurrenten

Auch im zweiten Rennen musste Blin seinem Konkurrenten Geiger auf dem Podium den Vortritt lassen, der damit in der Tabelle uneinholbar vorne lag. «Ich bin wirklich stolz», sagte er über seinen Vize-Meisterschaft. «Aber über mein Rennen will ich gar nicht so viel sagen. Es ist Zeit, Danke zu sagen. An alle in meinem Team und an meine Unterstützer. Und auch an alle Fans, die heute bei uns dabei sind. Es war eine fantastische Zeit. Es war mein letztes Rennen in der Euro Moto Supersport. Ich danke auch allen von der Organisation, es war mir eine Freude, hier dabei gewesen zu sein. Natürlich auch Danke an Dirk Geiger und das Apreco-Team, für ein tolles Jahr, das auch mich als Fahrer hat wachsen lassen.»

Es war mein letztes Rennen in der Euro Moto Supersport. Daniel Blin

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In der Saison 2026 stand Daniel Blin bei 13 Rennen zwölfmal auf dem Podium. Fünf Mal gewann er, sechs Mal überquerte er als Erster die Ziellinie. Beim sechsten Sieg wurde er wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung mit einer Zeitstrafe belegt und war damit in Assen nur als Dritter gewertet worden. Der Fall liegt noch beim DMSB-Berufungsgericht. Aber egal, wie dort die Entscheidung ausfällt, an der Vergabe das Titels an Geiger lässt sich nicht mehr rütteln.

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«Der Titel des Vizemeisters ist der perfekte Abschluss von Daniels Einsätzen für das Automarket AF Racing Team in der Supersport-Klasse», bestätigte auch sein Team. Dariusz Malkiewicz, Eigentümer und Gründer des Teams, fasste die vergangene Saison wie folgt zusammen: «Wir schließen die beste Saison in der Geschichte unseres Teams ab. Es erfüllt uns mit großem Stolz, sie mit dem Titel des Vize-Meisters in der Euro Moto Supersport-Klasse zu beenden, den Daniel für uns errungen hat. In 13 Rennen standen wir ganze 12 Mal auf dem Podium. Wir haben fünf Siege eingefahren, und Daniel überquerte die Ziellinie sogar sechs Mal als Erster. Dieses Ergebnis zeigt am besten, wie konsequent und hart das gesamte Team die ganze Saison über gearbeitet hat.»

Erst mal eine Pause

«Ich möchte auch unseren zweiten Fahrer, Marcel Brenner, erwähnen», fuhr er fort. «Leider konnte er die Saison aufgrund einer Verletzung nicht zu Ende fahren, doch sobald es ihm möglich war, hat er uns zusammen mit seiner Familie bei den letzten Rennen unterstützt – von ganzem Herzen und persönlich. Das sind wunderbare Menschen. Ein riesiges Dankeschön geht an das gesamte Team: Magda, Gosia, Julia, Maciej, Arek, Lukasz, Darek und Robert. Wir haben eine weitere Saison ohne Pannen hinter uns gebracht, und die Organisation vor, während und nach jeder Runde war auf höchstem Niveau. Das ist euer Verdienst.»

Eine Runde Sachskurve Foto: Eisele Eine Runde Sachskurve © Eisele

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«Ich danke auch unseren Partnern, die uns seit Jahren begleiten und an dieses Projekt glauben», meinte er abschließend. «Ohne euch wären wir nicht dort, wo wir heute stehen. Zum Schluss danke ich meiner Familie, meinen Freunden und den Fans. Eure Unterstützung gibt uns die Motivation, auch in den schwierigsten Momenten weiterzumachen. Wie geht es weiter? Die Antwort darauf weiß ich heute noch nicht. Vor uns liegen einige wichtige Entscheidungen und viele Faktoren, die diese beeinflussen werden. Jetzt wollen wir aber einfach diesen Erfolg genießen, eine außergewöhnliche Saison feiern und uns eine Weile ausruhen. Vielen Dank.»