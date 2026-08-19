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Max Verstappen in Zandvoort: Nette Geste für die niederländischen Fans

In dieser Woche bestreitet Max Verstappen sein vorerst letztes Heimspiel in Zandvoort. Der Red Bull Racing-Star hat sich deshalb als Dank für seine heimischen Fans eine besondere Geste ausgedacht.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Max Verstappens Helmdesign ist ein Tribut für seine niederländischen Fans
Max Verstappens Helmdesign ist ein Tribut für seine niederländischen Fans
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappens Helmdesign ist ein Tribut für seine niederländischen Fans
© Red Bull Content Pool

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Obwohl in Zandvoort das vorerst letzte Formel-1-Rennwoche über die Bühne gehen wird, hat Max Verstappen betont: Für ihn fühle es sich nicht wirklich wie ein Abschied an, schliesslich würde die Strecke ja bestehen bleiben und weiterhin von anderen Motorsport-Serien und vielleicht auch für Demofahrten im GP-Renner genutzt werden können.

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Kurz vor dem Start des zwölften Rennwochenendes des Jahres in den Niederlanden klingt der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team aber dennoch wehmütig. Er betont: «Das wird für mich und die Fans eine besondere WM-Runde sein, da dies der letzte Grand Prix der Niederlande ist, bevor er aus dem WM-Kalender verschwindet.»

Und Verstappen schwärmt mit Blick auf das Heimspiel, das er drei Mal gewinnen und zwei weitere Male als Zweiter auf dem Podest beenden konnte: «Ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit Zandvoort, und es war ein Privileg und einer meiner vielen Höhepunkte, in den letzten Jahren vor meinem Heimpublikum fahren zu dürfen.»

Im Artikel erwähnt

Sein Einsatz werde ganz im Zeichen seines heimischen Publikums stehen, beteuert der 28-Jährige, der mit einem speziellen Helm-Design ausrückt. «Diese Woche werde ich mit einem speziellen Helm an den Start gehen, dessen Design an die berühmte Delfter Blau-Keramik angelehnt ist. Das ist ein sehr traditionelles und wunderschönes Muster und etwas ganz Besonderes für das letzte Rennen», erklärt er, und stellt klar: «Der Helm ist ein Tribut an die niederländischen Fans für ihre jahrelange Unterstützung, und wir hoffen, sie an diesem Wochenende stolz machen zu können.»

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