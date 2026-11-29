Die Red Bull Racing-Fans durften sich im Qualifying von Katar lange Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis von Max Verstappen und Isack Hadjar machen. Im ersten Qualifying-Segment waren die beiden Teamkollegen die ersten Verfolger der Mercedes-Stars George Russell und Kimi Antonelli, die in den freien Trainings bereits den Ton angegeben hatten.

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Im Q2 schaffte es Hadjar sogar, Formel-1-Champion Antonelli hinter sich zu lassen. Er blieb auf seinem schnellsten Versuch 29 Tausendstel schneller als der 20-Jährige aus Bologna. Verstappen fehlten am Ende des Mittelabschnitts der Zeitenjagd hingegen 62 Tausendstel auf die Zeit des Italieners, er belegte den vierten Platz auf der Q2-Zeitenliste.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: Kampfansage an McLaren

Als es im Wettkampf um die Top-10-Startplätze aber ernst wurde, war die Lücke zu den Spitzenreitern grösser. Während Russell die Pole holte und Antonelli sich den zweiten Platz in der ersten Startreihe schnappte, musste das Red Bull Racing-Duo mit den Positionen 5 und 6 Vorlieb nehmen, wobei Hadjar der Schnellere war. Der Abstand zur Pole-Zeit des Briten betrug knapp sechs Zehntel und fiel damit signifikant aus.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies gestand nach dem Qualifying im «Sky Sports F1»-Gespräch: «Uns fehlte im Q3 das Tempo, um Mercedes zu stören. Sie waren schon das ganze Wochenende viel, viel schneller als wir. Es stimmt zwar, dass unser Rückstand im Q1 und Q2 etwas kleiner war und wir näher dran waren. Im Q3 sahen wir aber die gleichen Unterschiede wie am Trainingsfreitag und Samstagmorgen.»

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Dass Mercedes schneller blieb, war angesichts der Erfahrungen in den drei freien Trainings keine grosse Überraschung. Dass sich Hadjar und Verstappen allerdings hinter Lando Norris und Oscar Piastri einreihen musste, damit hatte der Teamchef nicht gerechnet. «Das ist die wahre Enttäuschung, wir wurden von beiden McLaren um eine Zehntel geschlagen und man kann sagen, dass wir im dritten Quali-Segment an relativer Performance eingebüsst haben. Wir haben also noch ein bisschen was zu tun. Mercedes ist wohl ausser Reichweite, Aber wir werden alles geben, um gegen McLaren zu kämpfen», erklärte der Franzose.