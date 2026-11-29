Hinter ZXMoto steht der ehemalige Kove-Gründer Zhang Xue, der das Unternehmen 2024 ins Leben rief und seither konsequent auf geringes Fahrzeuggewicht setzt. Diesem Leitgedanken folgt die ZXMoto 350 Scrambler, die an der Motorradmesse Mailand als Prototyp gezeigt wurde. Optisch wie technisch orientiert sich das Motorrad an klassischen Einzylinder-Enduros der 1980er-Jahre.

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Herzstück des Prototyps ist ein luft- und ölgekühlter Viertakt-Einzylinder mit 350 ccm. Aus der kompakten Bauweise des Zylinderkopfs und des Ventildeckels folgern wir eine Steuerung der vier Ventile mit einer obenliegenden Nockenwelle und Kipphebeln. ZXMoto gibt 39 PS bei 8000/min und 32 Nm bei 6500/min an. Die Kraftübertragung übernimmt ein Sechsganggetriebe, als Höchstgeschwindigkeit verkündet ZXMoto 137 km/h.

Sollte der im Datenblatt genannte Wert von 135 kg in die Serie einfliessen, läge die ZXMoto 350 Scrambler deutlich unter üblichen Reiseenduros der Mittelklasse und etwa 20 kg über reinrassigen Rennsport-Enduros. Für den europäischen Markt ergäbe sich daraus allerdings eine Zwickmühle. Mit einer Leistung von 39 PS (28,6 kW) müsste dieses Motorrad mindestens 145 kg wiegen, damit es mit dem Führerschein A2 gefahren werden darf.

Die 350 Scrambler am EICMA-Messestand von ZXMoto: Wie ist das Interesse? Foto: EICMA Die 350 Scrambler am EICMA-Messestand von ZXMoto: Wie ist das Interesse? © EICMA

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Gesichtet wurden unterschiedliche Prototypen mit Drahtspeichenrädern in den Dimensionen 21/18 und 19/18 Zoll. Das Tankvolumen ist mit 15 Litern angegeben. Welche Federelemente in der späteren Serienversion verbaut werden, ist noch offen; frühere Entwicklungsstufen waren mit Komponenten von KYB ausgerüstet. Die Gemischaufbereitung erfolgt zwecks Erfüllung aktueller Abgasnormen mit einer elektronischen Benzineinspritzung. Zwei Fahrmodi (Rain und Sport), ein abschaltbares Zweikanal-ABS sowie ein Tempomat sind vorgesehen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Sebastian Fränzschky Weiterlesen

Wer aktuell ein leichtes, technisch einfach aufgebautes, geländetaugliches Motorrad sucht, könnte auf die Idee kommen, sich nach einer Suzuki DR350 aus den frühen 1990er Jahren umzusehen. Er wird feststellen, dass die angebotenen Gebrauchtmotorräder fast alle abgelutschte Ruinen sind. Wer eine gut erhaltene Suzuki DR350 besitzt, gibt sie nicht her. 32 PS bei 7600/min reichen im Gelände, viel wichtiger sind ein Gewicht von 140 kg vollgetankt und eine erträgliche Sitzhöhe von 910 mm bei Federwegen von reichlichen 280 mm. Ähnliche aktuelle Neumotorräder haben zwar um die 20 PS mehr Leistung, wiegen aber auch 25 bis 35 kg mehr.

Gabs schon mal: Beschert uns ZXMoto die Nachfolgerin der Suzuki DR 350? Foto: Archiv Lüthi Gabs schon mal: Beschert uns ZXMoto die Nachfolgerin der Suzuki DR 350? © Archiv Lüthi

Wer ohne Rennsport-Ambitionen vergnüglich leichte bis mittelschwere Geländepassagen meistern will, für den ist/wäre, so die subjektive Einschätzung ihres SPEEDWEEK-Autors, eine Suzuki DR350 das geeignetere Motorrad als die aktuellen Bestseller im Segment der unteren Enduro-Mittelklasse. Dieser Meinung ist offenbar auch Zhang Xue und stellte in Mailand den Prototyp der 350 Scrambler auf seinen Stand, um die Reaktionen des Publikums zu testen.

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Ob und allenfalls wann die Serienfertigung der ZXMoto 350 Scrambler anläuft, ob das Modell nach Europa kommt und zu welchem Preis, das steht alles nicht fest – die Markteinführung soll im Falle einer Serienfertigung zunächst in Asien erfolgen.