Moto2-Pilot Jorge Navarro arbeitslos: Abgang durch die Forward-Hintertür

Durchaus mit Euphorie war die Moto2-Struktur von Forward Racing in die Saison 2026 gestartet. Das lag zum einen an der Installation von GP-Veteran und Moto2-Experte Simone Corsi als neuem sportlichen Direktor. Dann fiel die Entscheidung, das in Eigenregie entwickelte Chassis nun ebenfalls mit Federelementen von WM Suspension auszurüsten. Gleich beim ersten Test hatte der bis dato wenig in Erscheinung getretene Alex Escrig mit Rekordzeiten in Jerez für Aufsehen gesorgt.

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Fahrerisch blieb zunächst alles wie gehabt. Seit Ende 2024 setzte man bei Forward auf den erfahrenen Rückkehrer Jorge Navarro. Bei seinem Debüt verblüffte der Spanier in Sepang mit der Pole-Position. Entsprechend wurde große Hoffnung in Navarro gesetzt, der jüngere Escrig wurde als Entwicklungsprojekt nebenbei betrieben.

Doch die Realität veränderte sich. Schon Ende 2025 war es Escrig, der aufzeigte, während Navarro im hinteren Feld versank. 2026 verschärfte sich die Lage. Der einstige Hinterbänkler Alex Escrig top – Navarro flop, so die Kurzversion der laufenden Teamgeschichte. In Zahlen ausgedrückt: Null Punkte für den Routinier, 30 Zähler und immerhin WM-Position 13, dazu Qualifyings, die in Reihe 1 endeten.

Rein: Xabi Zurutuza fährt die Moto2-Forward Foto: Gold and Goose Rein: Xabi Zurutuza fährt die Moto2-Forward © Gold and Goose

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Beim Frankreich-GP in Le Mans warf es Jorge Navarro dann auch noch kräftig vom Motorrad. Wie vor einem Monat auf SPEEDWEEK.com berichtet, musste der Routinier mit gebrochenem Ringfinger aussetzen. Als Ersatz wurde der junge Xabi Zurutuza nominiert. Trotz vielversprechender Ergebnisse war der Youngster nach nur einem Jahr bei Red Bull KTM Ajo in der Moto3 aussortiert worden. Seitdem wurde er schon mehrfach als Ersatz, zuletzt in der mittleren GP-Kategorie, gebucht.

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Aus sportlicher Sicht konnte der Ersatzpilot bislang ebenso wenig überzeugen wie Stammpilot Navarro. Nach den Events in Barcelona, Mugello und Balaton Park stehen auch hier null Punkte zu im Protokoll. Und doch ist mittlerweile klar, dass sich aus der Ersatzlösung ein fixes Engagement ergeben hat.

Nicht begleitet von einer offiziellen Mitteilung des Teams wurde Jorge Navarro durch die Hintertür ins Freie entlassen. Der 30-jährige Familienvater und zweifache GP-Sieger, der zwischenzeitlich auch in der Supersport-Weltmeisterschaft aktiv war, wird nicht mehr als Pilot für Forward Racing genannt. Alex Escrig und Xabi Zurutuza – so lautet nach WM-Runde 8 das Aufgebot es Exotenteams in der Moto2.