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Netflix-Doku über Michael Schumacher: Emotionaler Trailer veröffentlicht

Die Saison 1994 war die Geburtsstunde eines Superstars: Michael Schumachers Weg zum ersten WM-Titel war geprägt von Dramen, Rad-an-Rad-Duellen und privatem Glück. Der Trailer macht Lust auf mehr.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

1994 erlebte Michael Schumacher eine dramatische Saison
1994 erlebte Michael Schumacher eine dramatische Saison
Foto: Netflix/Getty Images
1994 erlebte Michael Schumacher eine dramatische Saison
© Netflix/Getty Images

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Die Netflix-Dokumentation «Schumacher '94» erzählt die Geschichte einer Formel-1-Saison, die von Höhepunkten und Tiefschlagen geprägt war, und zwar mit Fokus auf einen der Grössten des Sports: Michael Schumacher fuhr 1994 zum ersten WM-Titel, und auf dem Weg fand er auch seine grosse Liebe, Corinna Schumacher, die zusammen mit anderen Zeitzeugen einen Blick auf die Geburtsstunde des Formel-1-Superstars wirft.

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Im Rahmen des Rennwochenendes in Monza wurde der Trailer zur Doku in Anwesenheit von Schumachers Managerin Sabine Kehm und Janek Romero, Executive Producer des Films, erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Der Blick zurück zeigt private Momente, unverstellte O-Töne und einen kompromisslosen Willen, der Grundstein für die vielen Erfolge und sieben WM-Titel war, die Michael Schumacher im Laufe seiner beachtlichen Karriere feiern durfte.

«Der Blick zurück ist natürlich mit Emotionen verbunden», sagt Sabine Kehm, die alle Erfolge des Ausnahmekönners aus nächster Nähe mitverfolgt hat. «Aber für mich – und auch für Corinna – überwiegt die Freude, denn letztlich ist es eine Story mit einem Happy End. Wie wir alle wissen, war es eine dramatische Saison, die auch viele Tiefpunkte umfasste und emotional schwierig war. Das sieht man auch, wenn Corinna über Ayrton Senna und Roland Ratzenberger spricht, da kommen Emotionen auf. Aber insgesamt verspüren wir Freude beim Rückblick. Denn es war die Saison, in der er in die Wohnzimmer und Herzen der Welt fuhr.»

Im Artikel erwähnt

Die Saison biete alle Zutaten für eine gute Geschichte, die auch bei einem neuen Publikum funktioniert, erklärt Kehm. «Es ist schön, diese Geschichte erzählen zu können, und es ist toll, dass sie offenbar immer noch bewegt und relevant ist. Die Leute fühlen sich immer noch inspiriert von der Art und Weise, wie Michael die Dinge in Angriff nahm, und sie verstehen auch eher, wie viele Widrigkeiten er in seiner Karriere überwinden musste. Er wusste manchmal nicht, wie er mit der ganzen Medienaufmerksamkeit umgehen musste, und das sieht man auch in der Saison 1994.»

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Der Trailer ist online zu sehen, den Film «Schumacher '94» gibt es auf Netflix ab 2. Oktober in voller Länge zu sehen. Darauf dürfen sich nicht nur die Fans des deutschen GP-Legende freuen. Denn die Story des Ausnahmekönners und der Eroberung seines ersten Titels ist eine echte Heldengeschichte, die nicht an einen Zeitgeist gebunden ist und auch junge Zuschauer faszinieren wird.

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