Nürburgring: Superbike-Matchball ist am Sonntag für Tulovic in Reichweite

Euro Moto Sportbike
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Noch müssen sich Fahrer und Fans gedulden, um mitzukriegen, wer sich in der ersten Euro Moto-Saison die Meisterkrone aufsetzen darf. Aktuell hat Lukas Tulovic die besten Karten auf der Hand.
Die Mathematik an sich ist ja schon ohne Turbulenzen für manche Menschen eine Herausforderung. Wenn aber bei der Rechnerei in Sachen Punktestand der Euro Moto Superbike noch Proteste und Berufungen anhängig sind, die beim DMSB auf dem Schreibtisch liegen und noch nicht offiziell entschieden sind, sollte man unter den Rechnereien Richtung Meistertitel und Endstand in der Tabelle ein ‚ohne Gewähr‘ dazuschreiben.
Geht man vom aktuellen Stand der Euro Moto Superbike aus, kann Lukas Tulovic vom Team Triple M Ducati Frankfurt im ersten Nürburgring-Rennen den Meistersack noch nicht zumachen. Sollte er gewinnen, hat er insgesamt 227,5 Punkte. Selbst wenn sein direkter Verfolger Marcel Schrötter vom Team GERT56 by RS Speedbikes ausfällt und einen Nuller schreiben muss, hätte der Titelverteidiger Tulovic zwar satte 71,5 Punkte Vorsprung, bräuchte aber bei noch drei ausstehenden Rennen einen Vorsprung von 75 Punkten, um sich vorab zum zweiten Mal in Folge zum Meister krönen zu können.
Rein rechnerisch haben neben Marcel Schrötter Twan Smits vom Team Apreco, Markus Reiterberger vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW und sogar Florian Alt vom Team Holzhauer Racing Promotion noch rechnerische Möglichkeiten, den Titel zu holen. Somit hat Tulovic frühestens ab Rennen 2 am kommenden Sonntag einen Matchball in der Hand. Ein Ausfall in Rennen 1 oder 2 würde ihm die frühzeitige Meistersause allerdings vermiesen. Geschenke werden beim vorletzten Rennen noch weniger verteilt, als zu Beginn der Saison. Vor allem Schrötter, Reiterberger und Alt haben in Sachen Laufsiege noch Nachholbedarf und wollen das Feld nicht kampflos Tulovic oder Smits überlassen.
1. 202,5 Punkte Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt
2. 156,0 Punkte Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike
3. 131,0 Punkte Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco
4. 130,0 Punkte Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW
5. 110,0 Punkte Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion
6. 81,0 Punkte Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing
7. 77,0 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike
8. 75,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike
9. 66,5 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt
10. 51,5 Punkte Jan Mohr (A), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW
11. 49,0 Punkte Hannes Soomer (EST), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW
12. 46,5 Punkte Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing
13. 40,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW
14. 24,0 Punkte Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team
15. 23,0 Punkte Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing
16. 20,5 Punkte Christoph Beinlich (D), BMW, BRT
17. 4,0 Punkte Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team
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