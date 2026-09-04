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Sondermodell für hartes Gelände: KTM legt 300 EXC Hardenduro für 2027 auf

Als «Tribut an die herausforderndsten Hard-Enduro-Rennen weltweit», bezeichnete KTM die 300 EXC Hardenduro bei ihrem Erscheinen. Für 2027 wird die Spitzenversion des Zweitakters aktualisiert.

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KTM 300 XC-W HARDENDURO
KTM 300 XC-W HARDENDURO
Foto: KTM
KTM 300 XC-W HARDENDURO
© KTM

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Spektakuläre Fahrkunst, an manchen Stellen nur Zentimeter vom Publikum getrennt und Startfelder, in denen sich Profis mit Amateuren messen können: Das ist das Rezept für Hardenduro und es sind die Gründe für die wachsende Beliebtheit von Erzbergrodeo, Romaniacs und Co. KTM ist seit Anfang an dabei und legte im Jahr 2024 erstmals das Sondermodell «Hardenduro» seiner Zweitakt-Enduro 300 EXC auf.

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Auch die Neuauflage für das Modelljahr 2027 ist als kompromissloses Sportgerät ausgelegt und kommt mit verbesserten Fahrwerkskomponenten, Neuerungen im Detail, verbesserter Ausstattung und dem schon vorher serienmäßig niedrigen Gewicht von knapp 106 Kilogramm.

KTM 300 XC-W HARDENDURO
KTM 300 XC-W HARDENDURO
Foto: KTM
KTM 300 XC-W HARDENDURO
© KTM

Von außen erkennbar ist das neue Modelljahr der 300 EXC Hardenduro an neuer Farbgebung, zu der neben dem in Orange gehaltenen Rahmen, auch eine neue Schwarz-Weiß-Grafik zählt. Diese lassen die Österreicher dieser Version exklusiv zukommen und das Modell so von den regulären 300 EXC-Varianten ebenso wie den 6Days-Sondermodellen der Viertakter-Varianten abheben.

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Die Hardenduro ist zudem üppig ausstaffiert, KTM spricht von einem «speziell entwickelten Race-Paket». Herzstück bleibt der Einzylinder-Zweitakter mit 293 Kubikzentimetern Hubraum, dem ein Supersprox-Stealth-Kettenrad hilft, die Kraft auf den weichen Metzeler 6Days-Extreme-Hinterreifen und damit auf jeden Untergrund zu übertragen. Eine Motorschutzplatte, robustere Öleinfüllschraube, ein Schutz für den Kupplungsnehmerzylinder und der Bremsscheibenschutz sollen der Widerstandsfähigkeit im härtesten Gelände dienen. Die schwimmende Vorderradbremsscheibe soll passend dosierbare Verzögerung ebenso garantieren wie die massive Hinterradbremsscheibe. Zuggurte, weiche ODI-Griffe, geschlossene Handschützer, spezifische Lenkerpolster und der modelleigene Sitz sind dafür gedacht, die sichere Handhabung des Motorrads zu garantieren.

Hoch hinaus: KTM frischt die 300 EXC Hardenduro für das neue Modelljahr auf
Hoch hinaus: KTM frischt die 300 EXC Hardenduro für das neue Modelljahr auf
Foto: KTM
Hoch hinaus: KTM frischt die 300 EXC Hardenduro für das neue Modelljahr auf
© KTM

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