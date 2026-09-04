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Magny-Cours, Superpole: Vier Kawasaki vor Triumph und Yamaha

Im Qualifying der Sportbike-WM 2026 in Magny-Cours holte David Salvador seine vierte Pole-Position in Folge. Kawasaki dominiert die Top-4. Phillip Tonn (Kove) ist nicht am Start.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

David Salvador ist der schnellste Mann der Sportbike-WM
David Salvador ist der schnellste Mann der Sportbike-WM
Foto: Gold & Goose
David Salvador ist der schnellste Mann der Sportbike-WM
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Meeting in Magny-Cours ist das drittletzte der neuen Sportbike-WM 2026. WM-Führender ist der Spanier David Salvador (Kawasaki), der seinen Aufstieg in die Supersport-WM 2027 bereits unterschrieben hat. Salvador hat 34 und 35 Punkte Vorsprung auf seine Markenkollegen Antonio Torres und Xavi Artigas.

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Erneut nicht am Start ist Phillip Tonn, der wegen einer Handverletzung bereits die Rennen in Most, Aragón und Misano verpasst hatte; Kove Racing Team 109 verpflichtete Lokalmatador Huge De Cancellis als Ersatz.

Ebenfalls nicht dabei ist Jeffrey Buis (Suzuki), der sich bei einem Gaststart im Rahmen der Euro Moto in Assen bei einem unverschuldeten Sturz die Schulter auskugelte. Die ohnehin geringen Titelchancen des WM‑Vierten dürften sich damit erledigt haben. Die Suzuki GSX-8R des Niederländers pilotiert Marc Vich.

Im Artikel erwähnt

Eine zusätzliche Yamaha bringt Gaststarter Amaury Mizera in die Startaufstellung.

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Im Freien Training am Vormittag sorgte Fenton Seabright (Triumph) in 1:45,761 min mit fast 0,5 sec Vorsprung auf den Zweiten für eine deutliche Bestzeit. Die Top-11 fuhren jedoch innerhalb nur einer Sekunde. Triumph, Kawasaki, Aprilia, Yamaha und Suzuki brachten Fahrer in die Top-15 – Kove und Honda gelang das nicht.

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Die Superpole um 14:10 Uhr fand bei sommerlichen Bedingungen statt. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte nach fünf Minuten erneut Seabright in 1:46,697 min. Auf seiner zweiten fliegenden Runde steigerte sich der Engländer um 0,6 sec und führte um 0,7 sec vor Alvaro Fuertes (Kawasaki) und Artigas.

Nach zehn Minuten fuhren die Top-15 innerhalb nur einer Sekunde, wobei sich die Sportbike-Piloten an der 1:45er-Marke die Zähne ausbissen. Erst als die ersten Piloten bei noch zehn Minuten auf Zeitenjagd gingen, schob sich Loris Veneman (Kawasaki) mit einer 1:45,789 min auf Platz 1. Eine Minute später brannte Salvador in 1:45,549 min die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende in den Asphalt.

In den letzten fünf Minuten blitzten immer wieder Sektorbestzeiten auf, doch der Verkehr auf der Strecke und gelbe Flaggen nach Stürzen verdarben manchem Teilnehmer einen schnellen Versuch. Die meisten Stürze gingen glimpflich aus, nur Bruno Ieraci (Triumph) wurde für einen Check ins Medical-Center transportiert.

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Am Ende blieb die Zeit von Salvador unangetastet. Nach Most, Aragón und Misano ist es bereits die vierte Pole-Position des Spaniers in Folge! Mit Veneman und Artigas auf den Plätzen 2 und 3 wird die gesamte erste Startreihe von Kawasaki in Beschlag genommen.

Reihe 2 besteht aus Artigas, Triumph-Pilot Seabright und Yamaha-Aushängeschild Carter Thompson.

Die beste Aprilia stellte Matteo Vannucci auf die zehnte Position. Das beste Suzuki-Qualifying fuhr Ferre Fleerackers als 13.

Weitere Positionen: Benat Fernandez (Kove) 13., Tayo Aksu (Honda) 23.

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Pos

Fahrer

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Start Nr

Runden

Zeit

01

David Salvador

David Salvador

Team ProDina Kawasaki XCI

David Salvador

David Salvador

38

12

1:45,549

02

Loris Veneman

Loris Veneman

MTM Kawasaki

Loris Veneman

Loris Veneman

71

13

+0,240

03

Xavier Artigas

Xavier Artigas

MTM Kawasaki

Xavier Artigas

Xavier Artigas

34

12

+0,472

04

Antonio Torres

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

Antonio Torres

47

11

+0,486

05

Placeholder

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Placeholder

Fenton Seabright

73

11

+0,494

06

Carter Thompson

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

Carter Thompson

50

8

+0,686

07

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

16

11

+0,777

08

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Osuna

Jose Manuel Osuna Saez

77

9

+0,931

09

Elia Bartolini

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

Elia Bartolini

23

11

+0,943

10

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

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Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

91

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