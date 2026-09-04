Magny-Cours, Superpole: Vier Kawasaki vor Triumph und Yamaha

Das Meeting in Magny-Cours ist das drittletzte der neuen Sportbike-WM 2026. WM-Führender ist der Spanier David Salvador (Kawasaki), der seinen Aufstieg in die Supersport-WM 2027 bereits unterschrieben hat. Salvador hat 34 und 35 Punkte Vorsprung auf seine Markenkollegen Antonio Torres und Xavi Artigas.

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Erneut nicht am Start ist Phillip Tonn, der wegen einer Handverletzung bereits die Rennen in Most, Aragón und Misano verpasst hatte; Kove Racing Team 109 verpflichtete Lokalmatador Huge De Cancellis als Ersatz.

Ebenfalls nicht dabei ist Jeffrey Buis (Suzuki), der sich bei einem Gaststart im Rahmen der Euro Moto in Assen bei einem unverschuldeten Sturz die Schulter auskugelte. Die ohnehin geringen Titelchancen des WM‑Vierten dürften sich damit erledigt haben. Die Suzuki GSX-8R des Niederländers pilotiert Marc Vich.

Eine zusätzliche Yamaha bringt Gaststarter Amaury Mizera in die Startaufstellung.

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Im Freien Training am Vormittag sorgte Fenton Seabright (Triumph) in 1:45,761 min mit fast 0,5 sec Vorsprung auf den Zweiten für eine deutliche Bestzeit. Die Top-11 fuhren jedoch innerhalb nur einer Sekunde. Triumph, Kawasaki, Aprilia, Yamaha und Suzuki brachten Fahrer in die Top-15 – Kove und Honda gelang das nicht.

Die Superpole um 14:10 Uhr fand bei sommerlichen Bedingungen statt. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte nach fünf Minuten erneut Seabright in 1:46,697 min. Auf seiner zweiten fliegenden Runde steigerte sich der Engländer um 0,6 sec und führte um 0,7 sec vor Alvaro Fuertes (Kawasaki) und Artigas.

Nach zehn Minuten fuhren die Top-15 innerhalb nur einer Sekunde, wobei sich die Sportbike-Piloten an der 1:45er-Marke die Zähne ausbissen. Erst als die ersten Piloten bei noch zehn Minuten auf Zeitenjagd gingen, schob sich Loris Veneman (Kawasaki) mit einer 1:45,789 min auf Platz 1. Eine Minute später brannte Salvador in 1:45,549 min die bisher schnellste Runde an diesem Wochenende in den Asphalt.

In den letzten fünf Minuten blitzten immer wieder Sektorbestzeiten auf, doch der Verkehr auf der Strecke und gelbe Flaggen nach Stürzen verdarben manchem Teilnehmer einen schnellen Versuch. Die meisten Stürze gingen glimpflich aus, nur Bruno Ieraci (Triumph) wurde für einen Check ins Medical-Center transportiert.

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Am Ende blieb die Zeit von Salvador unangetastet. Nach Most, Aragón und Misano ist es bereits die vierte Pole-Position des Spaniers in Folge! Mit Veneman und Artigas auf den Plätzen 2 und 3 wird die gesamte erste Startreihe von Kawasaki in Beschlag genommen.

Reihe 2 besteht aus Artigas, Triumph-Pilot Seabright und Yamaha-Aushängeschild Carter Thompson.

Die beste Aprilia stellte Matteo Vannucci auf die zehnte Position. Das beste Suzuki-Qualifying fuhr Ferre Fleerackers als 13.

Weitere Positionen: Benat Fernandez (Kove) 13., Tayo Aksu (Honda) 23.

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