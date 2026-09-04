Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in Monza: «Leclerc-Bestzeit bedeutet nichts»

Kein Rennstall steckt beim Heimrennen so im Dampfkochtopf wie Ferrari in Monza. Die Tifosi erwarten von Lewis Hamilton und Charles Leclerc die Pole-Position und den Sieg, nichts weniger. Im ersten Training hat Ferrari geliefert – Charles Leclerc vor Lewis Hamilton.

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Ferrari-Teamchef Fred Vasseur versucht (vermutlich erfolglos), die Erwartungen im Zaum zu halten: «Monza ist eine anspruchsvolle Strecke, und das Feld liegt extrem dicht beisammen. Unsere Priorität ist es daher, ab Freitag jeden Aspekt unserer Arbeit bestmöglich umzusetzen.»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur Foto: XPB Ferrari-Teamchef Fred Vasseur © XPB

«Wir wollen die Leidenschaft der Fans als zusätzliche Motivation nutzen und den Tifosi ein starkes Wochenende zeigen. Wir haben hier einen verbesserten Motor auf der Bahn, das ist ein Schritt in die richtige Richtung – in diesem Jahr kommt es auf die kleinsten Verbesserungen an.»

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Bislang kann man der berühmtesten Scuderia der Welt wenig vorwerfen: Der zweifache Monza-GP-Sieger Charles Leclerc hat im ersten freien Training die Bestzeit erzielt, vor Lewis Hamilton im zweiten roten Renner. Das ist schön, WM-Punkte gibt es aber dafür keine.

Im Rahmen der FIA-Konferenz der Teamchefs vom 4. September vertieft der 58-jährige Franzose: «Die Bestzeit von Charles bedeutet nichts. Ich erinnere daran, dass wir auch im vergangenen Jahr im ersten und im zweiten Training am schnellsten waren, den Grand Prix gewonnen haben wir aber nicht. Um genau zu sein, waren wir noch nicht mal auf dem Siegerpodest.»

«Ja, wir haben den verbesserten Motor hier; ja, das ist ein Fortschritt, aber die Schritte sind gering. Aber wir sind dankbar um alles, was uns näher an die Spitze bringt. Ich glaube, wir sind noch nicht auf dem Niveau von Mercedes. Aber oft sind die Abstände in der Quali sehr gering, daher ist dieses Plus an Leistung hier willkommen.»