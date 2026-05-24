Nico Hülkenberg (Audi) 11. in Kanada: «Natürlich ist das frustrierend»

Was ist das nur mit Platz 11 und Nico Hülkenberg? In seinen vergangenen zehn GP-Wochenenden ist er sieben Mal auf diesem Platz aufgetaucht, sei es nach der Quali oder nach dem Grand Prix – nun auch in Kanada.

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Der 38-jährige Emmericher sagt: «Es ist natürlich frustrierend, erneut knapp das Q3 verpasst zu haben, vor allem bei so knappen Abständen.» Auf Franco Colapinto zum Schluss von Q2 fehlten lausige 29 Tausendstelsekunden …

Nico weiter: «Insgesamt bin ich ziemlich zufrieden. Ich glaube, wir haben heute fast alles herausgeholt, was drin war. Auf dieser Strecke mit dem geringen Grip kämpft man ständig mit der Balance und muss das Auto im Griff behalten, daher war es da draussen nicht einfach.»

«Wenn man das Gesamtbild betrachtet, ist es ein ordentliches Ergebnis, im Wissen, wie das Wochenende für uns begonnen hatte. Das Hauptthema waren die Fahrbarkeit und die Antriebseinheit, und diese Strecke deckt das Unzulänglichkeiten ziemlich deutlich auf. Dennoch ist es uns gelungen, das Auto für das Qualifying in ein viel besseres Fenster zu bringen, und die Balance fühlte sich recht gut an.»

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«Es gibt noch Arbeit zu tun, aber morgen bietet sich eine weitere Chance, vor allem, wenn sich die Bedingungen ändern, wie alle sagen – wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen.»