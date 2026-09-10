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Pierre Gasly: «Habe mit jeder Wand in jeder Kurve Bekanntschaft gemacht»

Pierre Gasly begeisterte die Formel-1-Fans und Berichterstatter gleichermassen mit seiner Pole-Runde in Monza. Was sagt der Franzose aus dem Alpine-Team über den neuen GP-Kurs in Madrid?

Formel 1

Pierre Gasly rechnet auf dem Madring mit roten Flaggen
Pierre Gasly rechnet auf dem Madring mit roten Flaggen
Foto: XPB Images
Pierre Gasly rechnet auf dem Madring mit roten Flaggen
© XPB Images

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Die Formel-1-Piloten dürfen nach dem GP-Klassiker im Königlichen Park von Monza Neuland befahren: Der Madring vor den Toren der spanischen Metropole Madrid ist erstmals Teil des WM-Kalenders, und der GP-Kurs auf dem Messegelände IFEMA hat es in sich, wie der zweitägige Formel-3-Test auf dem neuen WM-Pflaster gezeigt hat. Denn während der Testfahrten wurde stolze 19 Mal die rote Flagge gezeigt. Das lässt auf ein spannendes Formel-1-Wochenende hoffen, denn offenbar verzeiht die Piste nur wenige Fehler.

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Die GP-Stars sind sich denn auch einig, dass die 5,416 km lange Strecke eine echte Herausforderung darstellt. Pierre Gasly ist sich etwa sicher, dass es auch bei den Königsklasse-Fahrern zu Zwangspausen kommen wird. Der Alpine-Pilot, der beim jüngsten Kräftemessen der Formel 1 in Monza mit der Pole zum Italien-GP glänzte, erzählt im Fahrerlager des Madrings: «Ich würde mein Geld auf rote Flaggen setzen, soviel steht fest.»

«Ich habe im Simulator so ziemlich mit jeder einzelnen Wand in jeder Kurve Bekanntschaft gemacht, ich weiss deshalb sehr gut, was zu tun ist – und was ich zu unterlassen habe. Ich denke, dass uns eine knifflige Aufgabe erwartet, vor allem, was die Streckenverhältnisse angeht. Ich glaube, die werden sich im Laufe des Wochenendes sicherlich stark verändern, und es gibt einige etwas schwierige Bremszonen, die nicht ganz gerade sind.»

Im Artikel erwähnt

«Die Strecke umfasst viele Kurven, die sich schlängeln, und viele davon sind blind. Es geht auf und ab, und es gibt viele Unebenheiten. Ich denke deshalb, dass dies eine wirklich schwierige Piste ist, die eine grosse Herausforderung für uns alle darstellt. Und das ist gut, denn man kann als Fahrer auf solchen Strecken immer versuchen, noch etwas näher ans Limit zu gehen und den Unterschied zu machen», ergänzte der 30-jährige Franzose.

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