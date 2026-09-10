Wovon Alonso seine F1-Zukunft abhängig macht – und was die Alternative ist

Wie geht es 2027 weiter für Fernando Alonso? Die Zukunft des zweimaligen Weltmeisters nach Ende der Saison ist derzeit offen. Ein Karriere-Ende oder eine andere große Entscheidung ließe sich ja gut zu einem besonderen Rennen wie einem Heim-GP verkünden. Bereits in Monza hatte Alonso aber verraten, dass er in Madrid noch nichts zu seiner Zukunft in der Formel 1 verraten würde. Jetzt am Medientag am Madring noch mal die Nachfrage: Wann sind Neuigkeiten zu seinen Plänen fürs Jahr 2027 zu erwarten? Alonso: «Noch nicht bald.» Warum die Verzögerung? Alonso keck: «Es ist nett, oder?»

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Alonso weiter hinterm Steuer? Oder in neuer Rolle?

Damit gaben sich die anwesenden Journalisten natürlich nicht zufrieden. Nächste Nachfrage also. Worauf kommt es denn an? Alonso: «Es ist eine Frage der Regeln fürs nächste Jahr und welchen Einfluss das aufs Racing haben wird. Die Autos sind aktuell nicht die besten, um Rennen zu genießen. Aber es gab schon einen Schritt in die richtige Richtung. Ich muss schauen, was das beste Programm ist. Ich werde mit dem Team entscheiden, ob hinter dem Steuer oder in einer neuen Rolle. Ich werde so gut es geht helfen. Das werden wir gemeinsam diskutieren.» Zeitdruck gebe es nicht.

Alternative in der Langstrecken-WM?

Alonso zeigte sich zuversichtlich, dass das Reglement für 2027 noch nicht in Stein gemeißelt sei – also Formel 1, Teams und FIA weitere Anpassungen machen. «Ich habe da noch Hoffnungen, dass es nicht die finale Version ist.» Weitere Nachfrage: Könnte ein anderes Programme im Hause Aston Martin für ihn eine Option sein, zum Beispiel in der Langstrecken-WM WEC? Klare Antwort von Alonso: «Ja.»

Madrid-Rennen doppelt besonders

Zum Rennen auf der nagelneuen Rennstrecke, dem Madring, sagte Alonso: «Es ist etwas Besonderes, in Madrid zu fahren. Es ist eine Herausforderung, die Strecke so schnell wie möglich zu lernen. Mit den neuen Autos ist es schwierig, die Energie im richtigen Moment freizugeben. Für mich ist es doppelt besonders, weil es in Spanien ist.» Alonso ist in Oviedo, knapp 4,5 Autostunden nordwestlich von Madrid, auf die Welt gekommen.

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Immerhin – es kann nur bergauf gehen für Alonso und Aston Martin im Vergleich zur motorenintensiven Strecke in Monza, wo sie in der Vorwoche hinterherfuhren und ausfielen (Stroll) bzw. abstellen mussten (Alonso). Der Spanier mit einem Lachen: «Ich erwarte an vermutlich jeder Strecke in der Welt, wettbewerbsfähiger als in Monza zu sein.»

Was ist auf dem Madrid der Schlüssel zum Erfolg? Alonso: «Es wird viel über Kerbs gefahren. Es ist eine große Herausforderung. Der Grip wird ein großes Fragezeichen sein. Normalerweise würde sich so eine Strecke stark entwickeln und man muss sich anpassen. Das Wichtigste wird sein, möglichst viele Runden zu fahren, Selbstbewusstsein nah an den Wänden zu entwickeln.»

Spanische Strecken liegen Alonso

Auf spanischen Strecken lief es in der Vergangenheit besonders gut. In Barcelona und Valencia konnte er jeweils siegen. Kann er das auf Madrid übertragen? Alonso: «Es wäre natürlich nett, aber es wird dieses Jahr nicht passieren. Wir wollen daran arbeiten, dass das Auto besser wird und wir in Zukunft näher in die Richtung kommen.» Für nächstes Jahr etwa? Hm.