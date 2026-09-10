Korb für Go Eleven von Alex Rins: Traum von zweiter Ducati besteht weiter

Go Eleven hat sich im Paddock der Superbike-WM über viele Jahre einen guten Namen erworben, neben der professionellen Arbeitsweise loben die Fahrer stets die familiäre Atmosphäre im Team. In den vergangenen Saisons sind Go Eleven mit Lorenzo Baldassarri, Andrea Iannone und Philipp Öttl starke Resultate gelungen, wer 2027 auf der V4R sitzen wird, steht noch nicht fest.

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Während des SBK-Wochenendes in Magny-Cours nannte Teammanager Denis Sacchetti neben seinem jetzigen Fahrer Baldassarri, derzeit WM-Sechster, MotoGP-Pilot Alex Rins als heißesten Kandidaten. Dass der Spanier inzwischen kein Interesse mehr hat, erfuhr Sacchetti von SPEEDWEEK.com.

« Ich werde nächstes Jahr nicht in die Superbike-WM gehen », erzählte Rins in kleiner Medienrunde am Donnerstag in Misano, wo am kommenden Wochenende die MotoGP auftritt. «Ich habe ein sehr interessantes Projekt in meinem Kopf. Ich kann aber noch nichts dazu sagen, weil es noch nicht 100-prozentig fixiert ist.»

Von Anfang an war klar: Käme Rins in der Superbike-WM unter, dann nur bei einem Ducati-Privatteam. Und dort hätte er – oder Unterstützer von ihm – eine satte Mitgift abliefern müssen.

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Auf die Pläne von Go Eleven, das Aufgebot für 2027 von einem auf zwei Fahrer zu verdoppeln, hat Rins’ Entscheidung keine Auswirkung. Denn das hängt allein davon ab, ob Knabberzeughersteller Pata sein Engagement ausweitet. Die Firma von Remo Gobbi sponsert mehrere Fahrer und Teams im SBK-Paddock, für eine zweite V4R braucht Go Eleven zirka eine Million Euro zusätzliches Budget. Mit wie vielen Fahrern die Truppe nächstes Jahr auf dem Grid steht, wird bis zum Heimrennen in Cremona am letzten September-Wochenende entschieden.

Thema der Woche MotoGP-Grid 2027: Fast ein Viertel der Fahrer neu – Auswirkungen auf SBK Das MotoGP-Startfeld 2027 bekommt fünf neue Stammfahrer, mindestens drei der Abservierten werden in die Superbike-WM wechseln. Die Leidtragenden davon sind Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Weiterlesen

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA) Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB) Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T) Kawasaki: Garrett Gerloff (USA) Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS) GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I) Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I) Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E) Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB) Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri? Advocates Ducati: Tommy Bridewell? Motocorsa Ducati: Alberto Surra? MGM Ducati: Tarran Mackenzie? Fett = bestätigt