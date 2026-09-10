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Korb für Go Eleven von Alex Rins: Traum von zweiter Ducati besteht weiter

Seit Jahren arbeitet das rührige italienische Ducati-Privatteam Go Eleven daran sein Aufgebot für die Superbike-Weltmeisterschaft von einem auf zwei Fahrer zu verdoppeln. Der Stand der Dinge für 2027.

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: gold & goose
Lorenzo Baldassarri
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Go Eleven hat sich im Paddock der Superbike-WM über viele Jahre einen guten Namen erworben, neben der professionellen Arbeitsweise loben die Fahrer stets die familiäre Atmosphäre im Team. In den vergangenen Saisons sind Go Eleven mit Lorenzo Baldassarri, Andrea Iannone und Philipp Öttl starke Resultate gelungen, wer 2027 auf der V4R sitzen wird, steht noch nicht fest.

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Während des SBK-Wochenendes in Magny-Cours nannte Teammanager Denis Sacchetti neben seinem jetzigen Fahrer Baldassarri, derzeit WM-Sechster, MotoGP-Pilot Alex Rins als heißesten Kandidaten. Dass der Spanier inzwischen kein Interesse mehr hat, erfuhr Sacchetti von SPEEDWEEK.com.

«Ich werde nächstes Jahr nicht in die Superbike-WM gehen», erzählte Rins in kleiner Medienrunde am Donnerstag in Misano, wo am kommenden Wochenende die MotoGP auftritt. «Ich habe ein sehr interessantes Projekt in meinem Kopf. Ich kann aber noch nichts dazu sagen, weil es noch nicht 100-prozentig fixiert ist.»

Im Artikel erwähnt

Von Anfang an war klar: Käme Rins in der Superbike-WM unter, dann nur bei einem Ducati-Privatteam. Und dort hätte er – oder Unterstützer von ihm – eine satte Mitgift abliefern müssen.

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Auf die Pläne von Go Eleven, das Aufgebot für 2027 von einem auf zwei Fahrer zu verdoppeln, hat Rins’ Entscheidung keine Auswirkung. Denn das hängt allein davon ab, ob Knabberzeughersteller Pata sein Engagement ausweitet. Die Firma von Remo Gobbi sponsert mehrere Fahrer und Teams im SBK-Paddock, für eine zweite V4R braucht Go Eleven zirka eine Million Euro zusätzliches Budget. Mit wie vielen Fahrern die Truppe nächstes Jahr auf dem Grid steht, wird bis zum Heimrennen in Cremona am letzten September-Wochenende entschieden.

Fahrer & Teams Superbike-WM 2027:

BMW: Miguel Oliveira (P), Brad Binder (ZA)

Bimota: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Honda: Jake Dixon (GB), Somkiat Chantra (T)

Kawasaki: Garrett Gerloff (USA)

Pata Yamaha: Andrea Locatelli (I), Jack Miller (AUS)

GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Stefano Manzi (I)

Aruba.it Ducati: Iker Lecuona (E), Franco Morbidelli (I)

Barni Spark Ducati: Yari Montella (I), Xavier Vierge (E)

Marc VDS Ducati: Sam Lowes (GB)

Go Eleven Ducati: Lorenzo Baldassarri?

Advocates Ducati: Tommy Bridewell?

Motocorsa Ducati: Alberto Surra?

MGM Ducati: Tarran Mackenzie?

Fett = bestätigt

Alex Rins
Alex Rins
Foto: gold & goose
Alex Rins
© gold & goose

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Aruba.it Racing - Ducati

553

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

407

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

247

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

201

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

198

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

171

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

169

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

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