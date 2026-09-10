Acostas letzte Rennen mit KTM: «Werde bis zum letzten Tag alles geben!»

Die zweite Hälfte der MotoGP-Saison 2026 ist in vollem Gange und damit laufen für Pedro Acosta die letzten Monate im KTM-Werksteam. Nächstes Jahr wird der Spanier für Ducati um Siege und Podestplätze kämpfen. An seiner Motivation ändert das für den 22-Jährigen nichts, auch wenn sein Rückstand auf den WM-Führenden Jorge Martin (Aprilia) bereits 67 Punkte beträgt.

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«Wir haben nichts zu verlieren!» Der dritte WM-Rang sei noch in Reichweite. «Wir haben noch etwas, das wir erreichen wollen. Wir sind zwar weit hinter dem Führenden, aber der dritte Platz ist nicht so weit weg.» 43 Zähler fehlen der KTM-Speersitze derzeit auf den Drittplatzierten Marco Bezzecchi (Aprilia) vor den Rennen in der Emilia-Romagna.

Acosta: «Wir gehen größere Risiken ein»

Weder das Team noch Acosta selbst hätten den Aufwand für die noch laufende Saison reduziert. Sondern: «Wir gehen größere Risiken ein.» Damit meinte der Racer aus Murcia nicht nur die Risiken auf der Rennstrecke, sondern schon in der Vorbereitung des Motorrads. Fahrer und Mannschaft probierten mehr Möglichkeiten aus, die letzte Hundertstelsekunde aus der RC16 zu quetschen. Jedoch: «Wir müssen uns damit abfinden, dass Aprilia und Ducati ein, zwei Schritte vor allen anderen sind. Auch Honda ist im Moment gut drauf.»

Am Ziel, einen Grand-Prix-Sieg mit KTM feiern zu wollen, ändere sich für den Mann mit der Nummer 37 nichts. «Wenn das nicht klappen sollte, dann wird es nicht daran gelegen haben, dass ich es nicht probiert habe. Bis zum letzten Tag werde ich alles geben!»

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