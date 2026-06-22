Jetzt offiziell! Diese Rennen überträgt RTL 2026 im Free-TV

Was sich mit der Übertragung des Monaco-GP Anfang des Monats angekündigt hatte, ist jetzt mit Leben gefüllt: RTL Deutschland hat offiziell mitgeteilt, welche Rennen in der laufenden Saison 2026 noch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

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Fünf Sonntage, zehn Samstage

Der Kölner Sender wird insgesamt fünf Rennen übertragen, also nach Monaco noch vier weitere – parallel dazu werden die Grands Prix auch wie gewohnt auf Sky zu sehen sein. Zusätzlich zu den fünf kompletten Wochenenden zeigt RTL auch an fünf weiteren Samstagen das Qualifying oder den Sprint. Der nächste GP auf RTL ist wie bereits angekündigt Spa Mitte Juli, das nächste Event ist das Qualifying in Silverstone am 4. Juli (siehe Liste unten). Komplett auf RTL zu sehen sind Zandvoort, die Premiere in Madrid und Las Vegas.

Für Fans ist der Deal von Sky und RTL, die inzwischen zusammengehören, einerseits Grund zur Freude, weil die Rennen frei empfangbar und entsprechend auch ohne Pay-TV-Abo zu sehen sind – allerdings sind es zwei GPs weniger als in den Vorjahren, als die Sender auch schon zusammenarbeiteten.

Gewohnte Teams treten gemeinsam auf

Wie schon beim Probelauf in Monaco werden die On-Air-Teams der beiden Sender wieder Seite an Seite auftreten. Für RTL sind das Moderator Florian König, Kommentator Heiko Wasser, den Experten Günther Steiner und Christian Danner sowie den Streckenreportern Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks. Für Sky sind Moderator Peter Hardenacke, Kommentator Sascha Roos, die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock sowie Streckenreporterin Sandra Baumgartner im Einsatz.

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Diese Rennwochenenden zeigt RTL live im Free-TV: 18./19.07.2026 – Großer Preis von Belgien (Spa-Francorchamps) 22./23.08.2026 – Großer Preis der Niederlande (Zandvoort) 12./13.09.2026 – Großer Preis von Spanien (Madrid) 21./22.11.2026 – Großer Preis von Las Vegas