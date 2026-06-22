Knochenbrüche: Alonso Lopez (Gresini) musste in Brünn das Handtuch werfen

Das Gresini-Moto2-Team musste in Brünn auf Alonso Lopez verzichten. Dabei war der Spanier im ersten freien Training am Freitag noch am Start. Aufgrund von Schmerzen in seiner rechten Hand unterzog er sich direkt nach dem FP1 einer Untersuchung. Das Ergebnis: Fraktur an der Wurzel des vierten Mittelhandknochens sowie am Kahnbein. Lopez wurde daraufhin für unfit erklärt.

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Die Frakturen hatte sich Lopez bei einem Trainingsunfall zugezogen. «Bei einer Trainingseinheit zu Hause habe ich mir die Hand verletzt. Ich dachte, ich hätte nur einen Schlag abbekommen, aber während des FP1 waren die Schmerzen stärker als erwartet, also bin ich zum medizinischen Zentrum und anschließend ins Krankenhaus gegangen, um mich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Dabei wurden zwei kleine Brüche in meiner rechten Hand festgestellt», erklärte Lopez.

Lopez trat danach die Heimreise nach Madrid an, um sich erneut untersuchen zu lassen. Mittlerweile wurde der 24-Jährige operiert. «Vielen Dank an das gesamte medizinische Team für die großartige Arbeit, die ihr für mich geleistet habt. Ich freue mich schon darauf, so bald wie möglich wiederzukommen», postete er auf seinem Instagram-Account.

Für Alonso Lopez wurde in Brünn schnell ein Ersatz rekrutiert. Der 19-jährige Pole Milan Pawelec, der in der Moto2-Europameisterschaft fährt, war für Gresini Racing im Einsatz. Im Rennen am Sonntag landete er auf Rang 25.

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Dass Lopez in Assen am kommenden Wochenende wieder am Start sein wird, ist unwahrscheinlich. Als realistisch gilt eine Rückkehr auf dem Sachsenring Mitte Juli.