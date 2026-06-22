Mit Stolz und Pathos: Advocates Ducati mit Union Jack in Donington Park

Der Australier Lecha Khouri gründete in den vergangenen zwölf Monaten zwei Superbike-Teams: Eines in seiner Heimat, ein zweites sollte in der britischen Serie antreten. Kurzerhand wurde entschieden, mit Tommy Bridewell in die Weltmeisterschaft einzusteigen. Doch der Saisonauftakt auf Phillip Island kam zu früh – die Ducati V4R wurde zu spät geliefert –, also stieg man erst beim Europaauftakt in Portimão in die Superbike-WM 2026 ein.

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Nach verständlichen Anlaufschwierigkeiten etablierte sich der 37-jährige Rookie in den Top-15. Außergewöhnlich das Meeting im MotorLand Aragón, als der Engländer die Plätze 5, 7 und 9 erreichte.

Ein Highlight soll in Donington Park das zweite Heimrennen vom 10. bis 12. Juli werden. Das Rennen in der Grafschaft Leicestershire ist für das Team von besonderer Bedeutung, was man mit einem speziellen Design zeigen möchte. Der ikonische ‹Union Jack› prangt auf der Ducati Panigale V4R.

«Diese Lackierung repräsentiert, wer wir sind. Wir sind stolz auf unsere anglo-australische Identität, stolz darauf, Ducati-Maschinen auf höchstem Niveau zu fahren, und stolz darauf, uns auf der Weltbühne zu messen», betonte Teameigner Khouri. «Wir wollten etwas schaffen, das unser britisches Erbe feiert und gleichzeitig die unglaubliche Unterstützung unserer Fans aus ganz Großbritannien würdigt. Wir ermutigen die Fans, uns im Donington Park zu unterstützen und dazu beizutragen, eine unvergessliche Atmosphäre für unser Heimspiel zu schaffen.»

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