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Andrea Stella: Das muss McLaren verbessern; Hitze-Warnung für Spielberg!

Teamchef Andrea Stella erklärt, woran das McLaren-Team vor dem Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring arbeiten muss. Es gibt zwei große Baustellen. Warum auch die Reifen wieder Thema werden dürften.

Formel 1

Oscar Piastri beim Boxenstopp in Barcelona
Oscar Piastri beim Boxenstopp in Barcelona
Foto: XPB
Oscar Piastri beim Boxenstopp in Barcelona
© XPB

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McLaren-Pilot Lando Norris komplettierte das Podium von Barcelona neben Sieger Lewis Hamilton und dem Zweiten George Russell. Sein Teamkollege Oscar Piastri wurde Fünfter. 25 Punkte also für McLaren in Barcelona. Das Team aus dem englischen Woking baute damit Platz 3 in der WM-Wertung aus.

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McLaren: Aerodynamik und Reifenverschleiß verbessern

Damit es künftig noch besser läuft, hat der Vorjahres-Weltmeister einen klaren Plan. Teamchef Andrea Stella erklärte, worauf es in den nächsten Rennen ankommt. Nach dem GP in Barcelona sagte der italienische Ingenieur: «Unter Bedingungen wie diesen müssen wir die Aerodynamik verbessern. Wir müssen auch Lösungen mitbringen, mit denen wir aus den Reifen mehr rausholen können.» Reifenverschleiß war bei den Bedingungen in Barcelona ein Thema gewesen.

Zuverlässigkeit verbessert

Stella bilanzierte nach dem Katalonien-GP: «Insgesamt war es aber ein ruhiges und sauberes Wochenende, auch was die Verlässlichkeit betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir an einigen der vergangenen Wochenenden nicht nur Verlässlichkeitsprobleme am Sonntag im Rennen hatten, sondern auch schon am Freitag im Training. Aus der Perspektive haben wir das also verbessert, auch wenn ich mein Urteil über die Zuverlässigkeit nicht an einem Wochenende fällen möchte, sondern über die Saison hinweg.» In Monaco war Lando Norris beispielsweise noch im Training mit einem Defekt an der Antriebseinheit ausgefallen.

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Nach einem Wochenende Pause geht’s nun nach Spielberg an den Red Bull Ring. Stella: «Österreich ist eine etwas andere Strecke. In Barcelona sind Stabilität, Bremsen und Kurven essenziell. In Spielberg gibt es eher gerade Bremspassagen, und dann fährt man in einige Kurven mit niedriger Geschwindigkeit hinein. Ich würde erwarten, dass Ferrari das schnellste Auto in den Kurven bleibt. Über eine einzelne Runde sollte Mercedes das beste Auto insgesamt haben, wenn wir Chassis und Powerunit anschauen.»

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Für McLaren gilt: «Unser Ziel für die kommenden Wochenenden ist, unser Auto weiterzuentwickeln, indem wir weitere Upgrades bringen. Aber uns ist auch bewusst, dass unsere Konkurrenten ebenfalls viele Upgrades bringen werden. Wir wollen also vor allem darauf schauen, dass wir unser Auto immer weiter verbessern. So stehen dann die Ergebnisse für sich selbst. Das Hauptziel ist also die Verbesserung des Autos – und wenn wir dann auf der Piste sind, werden wir sehen, was nötig ist.»

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Reifen auch in Spielberg wieder Thema

Für McLaren erschwerend könnte wie schon in Barcelona das Wetter sein. Stella: «Es könnte ein weiteres heißes Wochenende werden, was herausfordernd für die Reifen ist. Es ist also wichtig, dass wir an diesem Punkt arbeiten.» Fürs Wochenende in Spielberg sind Sonne und Temperaturen von bis zu 31 Grad angesagt. Reifenabnutzung dürfte also erneut ein Thema werden.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

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43

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