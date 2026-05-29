TT 2026: Mit Dean Harrison und Michael Dunlop stehen die Topfavoriten fest

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Beruhigende Nachrichten für Seitenwagen-Teams vom Rennleiter der TT
Selten zuvor waren die Bedingungen bei der Tourist Trophy – die Temperaturen erinnerten eher an Südeuropa – so gut wie in diesem Jahr. Die Akteure bedankten sich im Training mit flotten Rundenzeiten.
In der Superbike-Kategorie hat sich in den fünf Qualifyingsessions mit Dean Harrison ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der britische Honda-Werksfahrer, der seit dem Vorjahr auf der Isle of Man wohnt, ist in absoluter Topform. Am letzten Tag des Trainings markierte er mit 16:16:47,053 Minuten auf der über 60 Kilometer langen Naturrennstrecke die Superbike-Bestzeit.
Nicht wirklich zufrieden dürfen die Mitfavoriten Peter Hickman – der BMW-Pilot hält mit 16:36,114 min. den Rundenrekord bei der Tourist Trophy – und Michael Dunlop sein. Hickman blieb knapp über der 17-Minuten-Schallmauer und Dunlop war als Viertschnellster hinter seinem Honda-Markenkollegen Josh Brookes nochmals um über vier Sekunden langsamer als Harrison.
Einen starken Auftritt lieferte John McGuinness, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy sein 30-Jahr-Jubiläum begeht, ab. Honda UK weiß, was sie am 23-fachen TT-Sieger hat, denn auch mit 54 Jahren ist der Evergreen aus Großbritannien immer noch zu großen Taten fähig und mischt als Trainingsfünfter im Konzert der jüngeren Generation mit.
Auch auf seiner Superstock-Maschine fährt Harrison in einer eigenen Liga. Der Weg zum Sieg führt eindeutig über ihn. Mit 16:42,538 min. deklassierte er seine Konkurrenz. Der Rest kann nur neidisch auf seine traumwandlerische Sicherheit schauen. Selbst Ausnahmekönner wie Dunlop und Hickman wurden im Training von ihm zu Nebendarstellern degradiert.
Für Julian Trummer verliefen die Qualifyings harzig. Erst am letzten Trainingstag hatte man die Handlingsprobleme in den Griff bekommen. Mit einem Platz in den Top-20 gab es für den Österreicher einen versöhnlichen Abschluss. Enttäuschend verlief dagegen die Trainingswoche für den Deutschen David Datzer, der von technischen Problemen eingebremst wurde.
Michael Dunlop heißt der Mann der Stunde in den Klassen Supersport und Sportbike. Niemand hat es auch nur annähernd geschafft, an seine Zeiten herangekommen. Dem Nordiren scheinen die kleineren Motorräder auf den Leib geschneidert zu sein. Sollte alles glatt gehen, werden sich seine Gegner lediglich über die verbleibenden Plätze auf dem Podium streiten können.
Superbike
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Dean Harrison (GB)
Honda
16:47,053
2.
Peter Hickman (GB)
BMW
17:03,475
3.
Josh Brookes (AUS)
Honda
17:07,288
4.
Michael Dunlop (GB)
Honda
17:07,840
5.
John McGuinness (GB)
Honda
17:17,622
Superstock
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Dean Harrison (GB)
Honda
16:42,538
2.
Michael Dunlop (GB)
BMW
17:09,371
3.
Josh Brookes (AUS)
Honda
17:09,444
4.
Ian Hutchinson (GB)
BMW
17:19,237
5.
Nathan Harrison (GBM)
Honda
17:22,282
16.
Julian Trummer (A)
BMW
17:44,234
54.
David Datzer (D)
BMW
19:20,440
Supersport
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Michael Dunlop (GB)
Ducati
17:28,401
2.
Peter Hickman (GB)
Triumph
17:46,985
3.
Dean Harrison (GB)
Honda
17:47,481
4.
Josh Brookes (AUS)
Suzuki
17:50,793
5.
Paul Jordan (GB)
Ducati
17:58,879
22.
Julian Trummer (A)
Triumph
18:36,812
47.
David Datzer (D)
Triumph
19:13,692
Sportbike
Pos.
Name
Maschine
Zeit
1.
Michael Dunlop (GB)
Paton
18:19,313
2.
Mike Browne (IRL)
Paton
18:39,325
3.
Peter Hickman (GB)
Yamaha
18:44,377
4.
Paul Jordan (GB)
Aprilia
18:45,813
5.
Michael Evans (GBM)
Yamaha
18:49,090
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