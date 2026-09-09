Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Aruba.it Ducati gibt die Trennung von Nicolò Bulega (26) bekannt

Die Superbike-WM 2026 wird die letzte Saison von Nicolò Bulega im Aruba.it Ducati-Werksteam sein. Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen bereits, wohin die Reise für den Italiener führt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega und Aruba.it Ducati trennen sich
Nicolo Bulega und Aruba.it Ducati trennen sich
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega und Aruba.it Ducati trennen sich
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nur eine Katastrophe könnte den Titelgewinn von Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2026 noch verhindern. Der 26-Jährige gewann in diesem Jahr jede Superpole sowie 26 von 27 Rennen und führt die Gesamtwertung mit 146 Punkten überlegen vor seinem Aruba.it Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona an.

Werbung

Werbung

Bulega wechselte 2022 von der Moto2 zu Ducati in die Supersport-WM, die er im zweiten Jahr gewann. Man kann also zu Recht sagen, dass der Italiener im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit Monaten, dass Bulega auf den Wechsel in die MotoGP vorbereitet wird. Der 46-fache Superbike-Sieger ist in das Testprogramm der Desmosedici mit 850 ccm eingebunden und wird mit dem VR46-Kundenteam 2027 sein Debüt geben. Die offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Im Artikel erwähnt

Fix ist seit Mittwochvormittag jedoch die Trennung von Aruba.it Ducati. Dies gab das Superbike-Werksteam bekannt.

Werbung

Werbung

«Als wir uns für Nicolò entschieden haben, wussten wir, dass wir in einen jungen Fahrer mit großem Talent investierten, aber der gemeinsame Weg hat unsere Erwartungen immer wieder übertroffen», sagte Aruba.it-Boss Stefano Cecconi. «Seine Entwicklung macht uns besonders stolz, denn sie bestätigt die Philosophie des Teams: Den Glauben an harte Arbeit, an die Entwicklung der Fahrer und an die Fähigkeit, Schritt für Schritt wichtige Ergebnisse zu erzielen. Nicolò hat sich außergewöhnlich gut in das Team integriert und ist Teil unserer sportlichen Familie geworden. Durch seine Professionalität und seinen Respekt hat er sich das Vertrauen und die Zuneigung aller verdient. Wir werden ihm immer dankbar sein und ihn stets anfeuern. Zuvor gilt es jedoch noch, eine Mission zu erfüllen, damit wir dieses wunderbare Abenteuer auf die bestmögliche Weise feiern können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  3. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  4. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien