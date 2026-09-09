Aruba.it Ducati gibt die Trennung von Nicolò Bulega (26) bekannt

Nur eine Katastrophe könnte den Titelgewinn von Nicolò Bulega in der Superbike-WM 2026 noch verhindern. Der 26-Jährige gewann in diesem Jahr jede Superpole sowie 26 von 27 Rennen und führt die Gesamtwertung mit 146 Punkten überlegen vor seinem Aruba.it Ducati-Teamkollegen Iker Lecuona an.

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Bulega wechselte 2022 von der Moto2 zu Ducati in die Supersport-WM, die er im zweiten Jahr gewann. Man kann also zu Recht sagen, dass der Italiener im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft alles erreicht hat, was es zu erreichen gibt.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen seit Monaten, dass Bulega auf den Wechsel in die MotoGP vorbereitet wird. Der 46-fache Superbike-Sieger ist in das Testprogramm der Desmosedici mit 850 ccm eingebunden und wird mit dem VR46-Kundenteam 2027 sein Debüt geben. Die offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Fix ist seit Mittwochvormittag jedoch die Trennung von Aruba.it Ducati. Dies gab das Superbike-Werksteam bekannt.

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«Als wir uns für Nicolò entschieden haben, wussten wir, dass wir in einen jungen Fahrer mit großem Talent investierten, aber der gemeinsame Weg hat unsere Erwartungen immer wieder übertroffen», sagte Aruba.it-Boss Stefano Cecconi. «Seine Entwicklung macht uns besonders stolz, denn sie bestätigt die Philosophie des Teams: Den Glauben an harte Arbeit, an die Entwicklung der Fahrer und an die Fähigkeit, Schritt für Schritt wichtige Ergebnisse zu erzielen. Nicolò hat sich außergewöhnlich gut in das Team integriert und ist Teil unserer sportlichen Familie geworden. Durch seine Professionalität und seinen Respekt hat er sich das Vertrauen und die Zuneigung aller verdient. Wir werden ihm immer dankbar sein und ihn stets anfeuern. Zuvor gilt es jedoch noch, eine Mission zu erfüllen, damit wir dieses wunderbare Abenteuer auf die bestmögliche Weise feiern können.»