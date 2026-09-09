50 Jahre Suzuki Deutschland: Sondermodelle von GSX-8S und GSX-S1000

In diesem Jahr feiert Suzuki Deutschland das goldene Jubiläum, denn 1976 wurde die Suzuki Motor GmbH Deutschland gegründet und ins Handelsregister eingetragen. Die damaligen Motorräder waren die GS 400 und GS 750, die erstmals in der Unternehmenshistorie von Suzuki mit Viertaktmotoren ausgerüstet waren. Heute trägt das Unternehmen den Namen Suzuki Deutschland GmbH.

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Das 50‑jährige Bestehen wird mit zwei limitierten Naked-Bikes gefeiert, die auf der GSX-8S und der GSX-S1000 basieren. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für die GSX-8S Special Edition 9.890 Euro und für die GSX-S1000 Special Edition 14.290 Euro.

Das Retro-Design soll eine Brücke von damals ins Heute schlagen. Bei der GSX-8S umfasst die Ausstattung ein entsprechendes Dekor-Kit, eine Soziusabdeckung und einen Bugspoiler. Die GSX-S1000 erhält ebenfalls das Dekor-Kit sowie eine Soziusabdeckung, einen Windschild und Felgenranddekor an Vorder- und Hinterrad. Technisch sind die Motorräder identisch mit der Serie.

GSX-8S – das alltagstaugliche Naked Bike

Die seit 2023 von Suzuki angebotenen Mittelklasse-Baureihe hat einen 776 ccm großen Reihenzweizylinder, der 83 PS (61 kW) bietet und dank 270-Grad-Kurbelwelle mit seinem breiten nutzbaren Drehzahlband und einer alltagstauglichen Leistungsentfaltung glänzt. Der innovative Cross-Balancer gewährleistet eine angenehme Laufruhe. Für Einsteiger ist eine A2-Version erhältlich.

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Das Zusammenspiel von geringem Gewicht (202 Kilogramm), niedriger Sitzhöhe (810 Millimeter) und hochwertigem Fahrwerk macht die GSX-8S zu einem ebenso zugänglichen wie agilen Naked Bike. Serienmäßig hat die GSX-8S ein umfangreiches Ausstattungspaket an Bord, das einen bidirektionalen Quick-Shifter, drei Fahrmodi, dreistufige und abschaltbare Traktionskontrolle, Ride-by-Wire, Low-RPM-Assist und Easy Start ebenso umfasst wie ein modernes 5-Zoll-Farb-TFT.

Suzuki Deutschland feiert sein goldenes Jubiläum Foto: Suzuki Suzuki Deutschland feiert sein goldenes Jubiläum © Suzuki

Suzuki GSX-S1000 – Streetfighter mit GSX-R-Technologie

Die sportlichere und deutlich leistungsstärkere GSX-S1000 hat einen 999 ccm großen Reihenvierzylinder mit 152 PS (112 kW), der konstruktiv auf dem Motor der GSX-R1000 basiert, für den Straßeneinsatz jedoch auf eine ausgewogene Leistungsentfaltung abgestimmt wurde. Zur Ausstattung gehören unter anderem drei Fahrmodi, Traktionskontrolle, Ride-by-Wire und ein bidirektionaler Quick-Shifter.

Den sportlichen Fahrleistungen entsprechend sorgt eine Bremsanlage mit 310-mm-Doppelscheiben und radial montierten Vierkolben-Bremssätteln von Brembo am Vorderrad für kraftvolle und kontrollierbare Verzögerung. Die voll einstellbare 43-mm-KYB-Upside-Down-Gabel und das Zentralfederbein mit siebenfach einstellbarer Federvorspannung und stufenloser Zugstufenanpassung erlauben individuelle Fahrwerks-Set-ups.

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