Polnische Liga: Der AC Landshut trifft im Speedway-Showdown auf Danzig

Im Finale der Krajowa Liga Zuzlowa, der dritten Speedway-Liga in Polen, treffen am kommenden Sonntag in Landshut und am 20. September in Danzig (Gdansk) im Duell um den Ligatitel die Trans MF Landshut Devils auf den Vorrundenprimus. Die Danziger haben in zwölf Rennen lediglich eine Niederlage hinnehmen müssen und gehen als Favorit ins Duell mit den Bayern, die in dieser Saison acht Siege einfuhr, aber auch vier Niederlagen einstecken musste.

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Auf dem Weg ins Finale wurde von Landshut zunächst das Team aus Gnesen (Gniezno) auswärts mit 47:43 Punkten bezwungen, im anschließenden Heimrennen wurde mit 46:43 der Finaleinzug perfekt gemacht. Somit wurde das Saisonziel, in die Playoffs einzuziehen, übertroffen. «Nichts muss, alles kann, Spaß haben und am Erfolg freuen», gibt Landshuts Teammanager Krzysztof Zielinski die Devise für das Finale aus.

In der Vorrunde zogen die Landshuter, bei denen zuletzt Kim Nilsson verletzt fehlte und das vergangene Rennen für den jungen Janek Konzack mit gebrochenem Schlüsselbein im Krankenhaus endete, zweimal gegen die Danziger den Kürzeren: Im Mai setzte es eine 55:35-Niederlage und im Rückrennen verloren die Dreihelmstädter knapp mit 43:47 Punkten.

«Wir freuen uns, dass wir den Fans dieses Jahr eine maximal lange Saison bieten können und fiebern auf das Finale hin», so der 1. Vorsitzende Gerald Simbeck. «Natürlich hoffen wir, dass nochmals zahlreiche Zuschauer den Weg in die Ellermühle finden, um unsere Ligamannschaft anzufeuern.»

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Das Rennen beginnt am kommenden Sonntag, 13. September, um 17 Uhr. Stadion und Tageskasse öffnen um 15 Uhr. Tickets sind wie immer auf der Vereinsseite erhältlich und kosten im Vorverkauf 22 Euro im Stehplatzbereich (ermäßigt 18 Euro) bzw. 27 Euro (ermäßigt 23 Euro) auf der Tribüne. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre bezahlen im Stehplatzbereich erneut nur 0,50 Euro (alle Preise zuzüglich Vorverkaufsgebühr).