Toto Wolff trotz Platz 2 für Antonelli: Großer Ärger und WM-Sorgen

Kimi Antonelli wurde im Bahrain-GP in Malaysia starker Zweiter. Doch Mercedes-Teamchef Toto Wolff war nach dem Rennen gar nicht zufrieden. George Russell war mit einem (erneuten!) Motorenproblem kurz vor Schluss ausgefallen. Ohne den Ausfall wären wohl Platz 2 und Platz 3 beide an Mercedes gegangen. Mercedes hat dieses Jahr einen starken Motor – aber auch einen extrem pannenanfälligen. Dazu kommt: Mercedes brachte ein Upgrade mit nach Sepang, das offenbar überhaupt nicht funktioniert hat.

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Toto Wolff sagte nach dem Rennen am Mikro von Sky: «Ich bin natürlich happy für Kimi, er hat ein paar Punkte gut gemacht gegenüber Lewis (Hamilton, Anm.). Und das ist richtig gut, aber gar nicht happy insgesamt. Gar nicht glücklich, dass der George stehen bleibt. Für seine Meisterschaft schlecht, ganz schlecht. Für uns in der Konstruktors-Weltmeisterschaft auch ein Knackpunkt, ein Negativum.» 18 Punkte wurden so ganz schnell zu null Punkten.

WM in Gefahr?

Der Österreicher: «Wieder mal eine Erinnerung, dass wir noch sieben Rennen haben. Und wenn wir in sieben Rennen noch zweimal stehen bleiben, dann kann es auch für die Konstruktors-Meisterschaft schlecht ausschauen oder für den Fahrer.» Kimi Antonelli hat jetzt 84 Punkte Vorsprung auf George Russell, konnte mit seinen 18 Punkten für den zweiten Platz den Vorsprung auf Russell noch weiter ausbauen (der ja leer ausging). Auf Lewis Hamilton hat er stabile 106 Punkte Vorsprung. In der Team-WM liegt Mercedes 151 Zähler vor Ferrari. Das ist klar auf WM-Kurs – aber mehrere Ausfälle könnten das tatsächlich noch drehen.

Wolff: «Und deswegen überwiegt im Moment der Ärger, wie das Wochenende gelaufen ist. Das Chassis-Update hat nicht funktioniert, der Motor hat nicht gehalten. Und auch das Rennen ist gegen uns gelaufen.» Nächste Woche in Singapur wird vermutlich unter ähnlichen Bedingungen gefahren – ob das Upgrade bis dahin wieder zurückgebaut wird? Wolff scherzte bitter: «Wir müssen mal gucken, in welchem Lkw wir die Teile finden.»

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