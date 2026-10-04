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Verstappen-Sieg in Malaysia, RBR-Teamchef Mekies: «Max einfach unantastbar»

Bahrain-GP in Malaysia: Max Verstappen hat für Red Bull Racing den ersten F1-Sieg seit Abu Dhabi 2025 errungen. RBR-Teamchef Laurent Mekies: «Max war eine Klasse für sich, wieder einmal.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen im Kampf mit Antonelli (links) und Russell
Max Verstappen im Kampf mit Antonelli (links) und Russell
Foto: Red Bull Content Pool
Max Verstappen im Kampf mit Antonelli (links) und Russell
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Dickes Ausrufezeichen beim Bahrain-GP, als Gast auf dem malaysischen Sepang International Circuit: Erster Sieg für Max Verstappen und Red Bull Racing seit Abu Dhabi 2025, erster Sieg für den Rennstall als Motorenhersteller in Kooperation mit Ford, erster F1-Sieg für Ford seit Giancarlo Fisichella in Brasilien 2003!

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Max Verstappen hat diesem Gastauftritt von Bahrain in Malaysia den Stempel aufgedrückt, er war von der ersten Runde an schnell auf dieser wunderbaren Rennstrecke, wo die Formel 1 erstmals seit 2017 gefahren ist.

Klar ist Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies überglücklich. Der 49-jährige Franzose sagt: «Max war an diesem Wochenende einfach unantastbar – wieder einmal. Wir haben im Laufe der vergangenen paar GP-Wochenenden Tempo zulegen können, Monza, Madrid, Baku, das waren alles gute, solide Rennen. Wir konnten den Abstand zur Spitze wegknabbern, aber was uns fehlte, das war dieser Sieg.»

Im Artikel erwähnt

«Noch in Baku war Verstappen nur ganz knapp hinter Sieger Russell ins Ziel gekommen, da spürten wir, dass etwas in der Luft liegt. Und als wir hierher nach Malaysia gekommen sind, war das Auto von der ersten Runde an konkurrenzfähig.»

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«Dennoch gab es auch bei uns vor dem Grand Prix viele Fragezeichen. Wir wussten nicht, was das Wetter machen würden, wir wussten nicht, wie schlimm das mit dem Reifenverschleiss werden würde, wir wussten nicht, was die Gegner alles auf Lager haben.»

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«Aber letztlich ist alles gutgegangen, wir konnten den ersten Saisonsieg erobern, Max war eine Klasse für sich, und der erste Sieg als Motorenhersteller in Kooperation mit Ford, das werden wir nie vergessen.»

«Im ersten Jahr als Motorhersteller zu siegen, das stellt unserer ganzen Mannschaft ein hervorragendes Zeugnis aus, ich bin überaus stolz auf alle Mitarbeiter, die sich so reingehängt haben, um dieses Ergebnis zu erreichen.»

«Der Sieg fühlt sich auch deshalb so gut an, weil wir uns zu Beginn der Saison mit dem Auto schwergetan hatten, auch in Sachen Motor lief noch nicht alles reibungslos. Aber wir haben es geschafft, den Wagen schneller und schneller zu machen und heute können wir mit Fug und Recht behaupten – wir waren die Besten da draussen.»

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Red Bull Racing zu Beginn des Rennens auf Intermediate-Reifen, so wie auch Mercedes. Und im Unterschied zu Ferrari und McLaren, die ihr Glück auf Slicks suchten. Was falsch war.

Dann war Max Verstappen auf weichen Reifen zu sehen, was Einige als riskant einstuften, wegen des hohen Reifenverschleisses auf der malaysischen Rennstrecke.

Laurent Mekies sagt: «Wir ahnten schon sehr bald, dass wir mit den weichen Reifen gut zurechtkommen. Um genau zu sein, waren wir unserer Sache so sicher, dass wir am Freitagabend einen Satz harter Walzen an Pirelli zurückgaben und einen weiteren Satz weicher wählten. Dies basierend auf sehr guten Dauerläufen. Wir waren unserer Sache einigermassen sicher.»

«Einzig ein wenig ärgerlich ist, dass wir den dritten Platz von Isack Hadjar gegen Ende des Rennens preisgeben mussten. Isack war ganz am Anfang, auf dem Weg zur Startaufstellung neben der Bahn, und wie es scheint, ist dabei der Unterboden beschädigt worden. Wir müssen uns das noch in Ruhe ansehen.»

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