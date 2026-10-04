Kimi Antonelli (2./Mercedes): «Haben noch viel Arbeit vor uns»

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli trotzte dem Chaos, wurde im Großen Preis von Bahrain in Malaysia Zweiter. Er war von Platz 3 gestartet und hatte sich nach dem Regenstart sogar zwischenzeitlich die Führung geangelt – doch am Ende reichte es nur für Sepang-Silber.

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Antonelli nach Platz 2: «Ich glaube, das war heute das Maximum, das wir herausholen konnten.» Mercedes hatte neue Teile am Auto, doch das Upgrade-Paket funktionierte nicht wie erhofft. Im Qualifying am Samstag und auch im Rennen am Sonntag kamen Mercedes und Antonelli nicht an Max Verstappen und Red Bull Racing ran.

Mercedes hatte mehr zu kämpfen als sonst

Antonelli: «Natürlich herzlichen Glückwunsch an Max und Red Bull zu diesem unglaublichen Wochenende. Und was uns betrifft: Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir hatten etwas mehr zu kämpfen als sonst, sind aber trotzdem wirklich, wirklich glücklich, den zweiten Platz geholt zu haben.»

Immerhin: Auch Silber bringt Antonelli seinem ersten WM-Titel ein gutes Stück näher. Der Italiener baut mit Platz 2 in Malaysia weiter seine WM-Führung aus. Weil sein Teamkollege George Russell ausfiel, hat er im Vergleich zu seinem ersten Verfolger mächtig Punkte gutgemacht, nämlich 18. Damit führt Antonelli jetzt mit 84 Punkten die WM an.

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