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Verstappen-Pole in Singapur, Chef Mekies: «Wir sind nun überall siegfähig»

Max Verstappen hat in Singapur die erste Red Bull Racing-Pole auf diesem Kurs seit 2013 erobert. RBR-Teamchef Laurent Mekies über seinen Star: «Max bestand darauf, so wenig als möglich zu fahren.»

Formel 1

Lewis Hamilton und Max Verstappen
Lewis Hamilton und Max Verstappen
Foto: XPB
Lewis Hamilton und Max Verstappen
© XPB

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Der Bann ist gebrochen: Nach drei zweiten Startplätzen zum Singapur-GP von Max Verstappen (2017, 2018 und 2024) ist dem Niederländer jetzt endlich die erste Pole-Position gelungen; dies, nachdem der vierfache Weltmeister am Freitag schon die Sprint-Pole von Singapur geschnappt hatte und am Samstag den Sieg im kurzen Rennen.

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Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies strahlt: «Der Schlüssel zur Pole war an diesem Tag eine makellose Arbeit des Fahrers und ein fehlerfrei arbeitendes Auto.»

«Wir standen für den Bahrain-GP auf Pole mit Max, haben dann gewonnen, nun hier in Singapur die Sprint-Pole und dann den Sieg im kurzen Rennen, jetzt die Pole für den Grand Prix – wir haben derzeit einen guten Lauf; und dies, nachdem wir in Baku nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt waren.»

Im Artikel erwähnt

«Was uns Hoffnung gibt: Das sind drei doch recht unterschiedliche Rennstrecken, dennoch waren wir jedes Mal bei der Musik und siegfähig.»

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«Max bestand darauf, so wenig als möglich zu fahren, er strotzte vor Selbstvertrauen. So fuhr er im ersten Quali-Segment nur einmal, und das auch noch auf bereits benutzten Reifen. Da lagen wir nur auf Rang 8, aber wir wussten, dass wir im weiteren Verlauf der Qualifikation vorrücken würden.»

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«Bei aller Freude über das feine Ergebnis von Max ärgern wir uns über das Pech von Isack Hadjar. Wir hatten ein Problem im Sprint mit der Antriebseinheit, wir hatten erneut ein Problem jetzt in der GP-Quali, dieses Mal mit dem Getriebe. Das ist schwer zu verdauen.»

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