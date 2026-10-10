Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Sieger Nicolo Bulega fasziniert: «Alles geben und den Körper zerstören»

Superbike-WM-Dominator Nicolo Bulega liefert eine Rekordsaison ab, mit seinem Triumph im ersten Rennen in Estoril hat er einen weiteren eingestellt. Doch das war ihm am Samstag nicht das Wichtigste.

Superbike WM

Nicolo Bulega: 27. Sieg in dieser Saison
Nicolo Bulega: 27. Sieg in dieser Saison
Foto: gold & goose
Nicolo Bulega: 27. Sieg in dieser Saison
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

27 Siege in einer Saison lautet die Rekordmarke in der Superbike-WM, aufgestellt 2023 von Alvaro Bautista. Seit dem 10. Oktober 2026 hat diesen Rekord auch Nicolo Bulega inne, der Weltmeister gewann das erste Rennen in Estoril in erneut überragender Manier vor Aruba-Teamkollege Iker Lecuona, nachdem er im Qualifying den Pole-Rekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) pulverisiert hatte. Halten wir uns vor Augen, dass Bulega in diesem Jahr noch fünf Rennen vor sich hat, wird Bautista womöglich schon am Sonntag überboten.

Werbung

Werbung

«Wichtiger als der Rekord ist für mich, dass ich wieder gewinne», unterstrich der Ducati-Star, der bei seinem Heimrennen in Cremona zwar den Titel einfuhr, sich aber dreimal hinter Lecuona anstellen musste. «Jetzt fahre ich mein Motorrad wieder gut, in Cremona hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl. Nichts passte mir, ich stürzte zweimal. In Cremona kam vieles zusammen, das ist eine Strecke, an der ich nichts mag, meine schlimmste Piste. Aber ich war Zweiter, nicht Letzter. Hinzu kam, dass ich den Druck hatte, den Titel in Italien zu gewinnen. Für mich war sehr wichtig, dass ich ihn in Italien hole, vor den Ducati-Leuten, meinen Freunden und allen, die gekommen sind, um mich zu sehen. Nach Cremona war ich glücklich über den Titel, aber nicht mit meiner Leistung. Ich dachte an zu viele Dinge, jetzt kann ich befreit fahren. Die Weltmeisterschaft ist gewonnen, ich will dieses Fahrerlager mit weiteren Siegen verlassen.»

Im Artikel erwähnt

Bulega verbesserte Topraks Pole-Rekord aus dem Vorjahr um fabelhafte 0,319 sec, für diese Runde brauchte er 1:33,884 min. «Das war eine sehr gute Runde», erzählte der 26-Jährige beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Estoril. «Ich hatte nicht erwartet, dass mir 1:33 min gelingt. Aber wenn ein Qualifyer drauf ist und das Visier nach unten geht, dann sehe ich überall Rot. Das Qualifying ist mir der liebste Teil des Wochenendes, da kann der Fahrer in einer Runde alles geben und seinen Körper zerstören.»

Werbung

Werbung

Eine interessante Randnotiz: Nie zuvor qualifizierte sich ein Ducati-Fahrer auf dem Circuito Estoril für Startplatz 1. Bulega fand prompt eine Erklärung dafür: «Toprak war hier immer sehr stark, ihn zu schlagen war schwierig. Ich bin der Einzige, dem das gelang.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. Superpole

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

03

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

04

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

05

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

06

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

07

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

08

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

09

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

10

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Nicolo Bulega

    Live

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM