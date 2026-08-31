Superbike-Restart in Magny-Cours: Drei Weltmeisterschaften und ein Cup

Das neunte Meeting der Superbike-WM 2026 findet auf der Traditionsrennstrecke in Magny-Cours statt – endlich, nach fast zwei Monaten Sommerpause. Der Circuit de Nevers zählt zu den bestbesuchten Schauplätzen der seriennahen Weltmeisterschaft und ist seit 2003 ununterbrochen im Kalender. Der Termin Anfang September ist seit 2021 üblich, um den herbstlichen Wetterkapriolen aus dem Weg zu gehen.

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In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das vierte Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.

Weil am selben Wochenende die Formel 1 in Monza gastiert, wird vom Standard-Zeitplan leicht abgewichen. Bildet normalerweise die Hauptrennen der Superbike-Kategorie am Samstag und Sonntag den krönenden Abschluss. In Frankreich wird dies aber nur am Samstag der Fall sein. Am letzten Renntag rückt die Sportbike-Serie ans Ende der Veranstaltung, während die Superbike-WM bereits um 14 Uhr den zweiten Lauf absolvieren.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Magny-Cours

Freitag 4. September Beginn Dauer Serie Session 09:00 25 min R3-World-Cup Freies Training 09:40 25 SPB-WM Freies Training 10:20 45 SBK-WM Freies Training 1 11:20 40 SSP-WM Freies Training 13:15 25 R3-World-Cup Superpole 14:10 25 SPB-WM Superpole 15:00 45 SBK-WM Freies Training 2 16:00 40 SSP-WM Superpole Samstag, 5. September Beginn Dauer Serie Session 09:00 10 min SPB-WM Warm up 09:20 10 SSP-WM Warm up 09:40 20 SBK-WM Freies Training 3 10:20 9 Rd. R3-World-Cup Rennen 1 11:15 15 min SBK-WM Superpole 13:00 11 Rd. SPB-WM Rennen 1 14:00 19 Rd. SSP-WM Rennen 1 15:30 21 Rd. SBK-WM Rennen 1 Sonntag 6. September Beginn Dauer Serie Session 09:00 10 min SSP-WM Warm up 09:20 10 SBK-WM Warm up 09:40 10 SPB-WM Warm up 10:10 9 Rd. R3-World-Cup Rennen 2 11:10 10 Rd. SBK-WM Superpole-Race 12:40 19 Rd. SSP-WM Rennen 2 14:00 21 Rd. SBK-WM Rennen 2 15:15 11 Rd. SPB-WM Rennen 2

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