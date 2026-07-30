Schleizer Dreieck: IBPM kapert Traditionstermin der ehemaligen IDM

Die IDM belegte am Schleizer Dreieck jahrelang das letzte Wochenende im Juli, ein fester Termin im Kalender Tausender Motorsportfans. Nachdem die Austragung der IDM in Schleiz dieses Jahr nicht zustande kam, übernahm die IBPM den Termin und er wurde zu einem begeisternden Event der Extra-Klasse. Auch dieses Mal meinte es das Wetter sehr gut mit den Teilnehmern und Besuchern, so wie auch in den Events zuvor. Volle Felder, zahlreiche Besucher und motivierte Teilnehmer sorgten für die unverwechselbare Atmosphäre, die Schleiz so besonders macht.

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Superbike open

Die Superbike open ging als erste IBPM-Klasse an den Start, angeführt von Norick Tschauder, der nach seinem erfolgreichen Auftritt in der Pro Superstock selbstbewusst auftrumpfte. Neben ihm platzierten sich mit Freddie Heinrich und Udo Reichmann zwei Gastfahrer. André Krüger, der Meisterschaftsführende, ging von Platz 4 ins Rennen, gefolgt von Kevin Michel und Ex-Weltmeister Jörg Teuchert. Nach dem Start entspann sich ein Zweikampf zwischen Heinrich und Tschauder, den Heinrich für sich entschied, als Gast aber keine Punkte bekam. Tschauder verbuchte 25 Punkte für den ersten Platz der Meisterschaftsfahrer, hinter sich André Krüger und August Wernig. Jörg Teuchert wurde im Zieleinlauf Dritter, fiel aber als Gast ebenfalls aus der Wertung.

Im Rennen 2, das mit gleicher Startaufstellung eröffnete, bot sich ein anderes Bild. Norick Tschauder führte für drei Runden, bevor Heinrich die Spitze übernahm und für sieben Runden verteidigte. Dann schlug Tschauder zu, setzte sich an Position 1 und konnte sie bis kurz vor Ende der Runde 12 auch verteidigen. In der Schikane Eingang der Querspange kam es dann zu einer Kollision zwischen den beiden Streithähnen, beide stürzten, konnten aber weiterfahren. Im Ergebnis des Sturzes gab es die rote Flagge. Das Rennen wurde mit dem Ergebnis der Runde davor gewertet, was Tschauder zum Sieger machte. Heinrich wurde wegen grob unsportlichen Verhaltens nach dem Sturz disqualifiziert. Auf den Rängen hinter den Beiden wurde aber ebenso heftig gekämpft. August Wernig hielt sich bis zur achten Runde vor André Krüger, dann ging Krüger vorbei und behauptete sich bis zum Abbruch vor Gustl Wernig. Rang 4 ging an Alexander Flammer, auf den fünften Platz fuhr Martin Helbig.

Stand in der Superbike open

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1. #44 André Krüger/D 209 Punkte 2. #67 August Wernig/A 157 Punkte 3. #848 Norick Tschauder/D 140 Punkte

BMW-Cup

Es folgte der BMW RR Cup. Jenny Lehmann hatte in Hockenheim zwei Siege für sich verbuchen können und kam als Favoritin nach Schleiz. Dieses Mal sollte es aber nicht so perfekt für sie laufen- einerseits war die Konkurrenz am Dreieck stark, andererseits haderte sie mit den Besonderheiten der Naturrennstrecke. Die Pace machte Thomas Schüller mit sieben Zehntel Vorsprung vor Maik Hornberger, den dritten Startplatz nahm Michael Wimmer ein. Die komplette erste Startreihe wurde also vom Team Knalla Balla in Beschlag genommen. Im Rennen 1 gelang Schüller ein blitzsauberer Start-Ziel-Sieg, gefolgt von einem starken Maik Hornberger und einer über den Podestplatz völlig überraschten Jenny Lehmann. In der Advanced-Wertung holte sich Michael Wimmer 25 Punkte, gefolgt von Keven England und Oliver Costin.

Rennen 2 endete für Thomas Schüller und Jenny Lehmann bereits in der ersten Runde in der thüringischen Landschaft. Michael Wimmer übernahm die Führung und hielt sie, bis in Runde 9 Maik Hornberger vorbei ging und den Sieg mit rund vier Sekunden Vorsprung klar machte. Oli Costin belegte Platz 3. Wimmer gewann mit Gesamtrang 2 auch die Advanced-Wertung, ist aber für die kommenden Rennen aus der Advanced-Wertung raus. Es war sein drittes Podium in der Gesamtwertung PRO, damit wird er nicht mehr in der Advanced gewertet. Platz 2 ging an Oliver Costin, Dritter wurde Sebastian Lorch.

Die Meisterschaftsführung wechselt nach diesem Wochenende von Jenny Lehmann zu Maik Hornberger, der nun mit einem Punkt Vorsprung als Leader nach Oschersleben reist.

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Stand im BMW RR Cup (Gesamtwertung)

1. #95 Maik Hornberger/D 168 Punkte 2. #92 Jennifer Lehmann/D 167 Punkte 3. #77 Erik Thomsen/D 121 Punkte

BMW RR Cup (Advanced-Wertung)

1. #92 Jennifer Lehmann/D 129 Punkte 2. #86 Mario Damm/D 125 Punkte 3. #150 Sebastian Lorch/D 115 Punkte

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Supersport open

Weiter ging es mit dem Rennen der Supersport open, dieses Mal ohne die Next Generation. Erstmals besetzte Nico Busch die Pole Position, er war zwei Zehntel schneller als Tim Holtz und schon fast eine Sekunde schneller als Billy Hilpert auf Startplatz 3. Er gewann auch den Start, konnte sich aber nur zwei Runden an der Spitze halten, dann ging Holtz vorbei. Diese Konstellation blieb auch bis zum vorzeitigen Abbruch des Rennens wegen des Sturzes von Patricia Kok unverändert. Das Rennen wurde nicht neu gestartet und so nahm Tim Holtz die maximale Punktzahl mit. Hinter Nico Busch kam der Däne Stefan Andersen vor Billy Hilpert ins Ziel.

Im Sonntagsrennen war es wiederum Busch, der am besten vom Startplatz wegkam. Allerdings hielt die Führung dieses Mal nur eine Runde, dann war Holtz vorbei und gewann souverän. Nico Busch holte sich die Punkte für Platz 2 vor Martin Simonsen, der seinem Landsmann Andersen den letzten Podestplatz vor der Nase wegschnappte.

Stand in der Supersport open

Supersport Next Generation

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1. #127 Nico Busch/D 192 Punkte 2. #12 Martin Simonsen/DK 177 Punkte 2. #49 Tim Holtz/D 176 Punkte

Supersport Next Generation

Im Rennen der Supersport Next Generation bestimmten die Gastfahrer das Geschehen. In Rennen 1 war es Ex-Champ Marvin Kreimes, der als Erster über den Zielstrich fuhr, in Rennen 2 bekam der Schleizer Philipp Stich als bester Gastfahrer die entsprechende Trophäe. Überhaupt war das Wochenende stark von Gästen frequentiert, was die Beliebtheit des Schleizer Dreiecks einmal mehr unterstrich. Unter den Meisterschaftsfahrern war mit zwei Siegen wieder einmal Alan Kreimes ganz vorn. In Rennen 1 kreuzte Tristan Brokat als Zweiter ganz knapp vor Manfred Klincksiek die Ziellinie, in Rennen 2 war der Abstand größer, das Ergebnis aber das gleiche. Kreimes holte sich damit die Führung in der Tabelle zurück, aber ein immer besser werdender Manfred Klincksiek macht ihm bei den verbleibenden Rennen der Saison wahrscheinlich das Leben noch schwer.

Stand in der Supersport NG

1. #14 Alan Kreimes/D 174 Punkte 2. #75 Manfred Klincksiek/D 166 Punkte 3. #790 Sebastian Dillner/D 120 Punkte

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In der Ladies Challenge ging es in Schleiz nach dem glücklicherweise folgenarmen Sturz von Patricia Kok nur noch um einen Zweikampf zwischen Jenny Lehmann und Diana Weber. Mit dem Podestplatz in Rennen 1 entschied Jenny die erste Runde für sich. Rennen 2 wurde zu einem kurzen Auftritt für die #92 (siehe oben) und so nahm Diana Weber den Pokal für den ersten Platz entgegen.

«Schleiz ist in der Vorbereitung und Durchführung immer eine Herausforderung», weiß Michael Dangrieß von Veranstalter Maxx Adrenalin. «Lohn der Mühen ist die unglaublich tolle Stimmung unter den Teilnehmern und Besuchern, die spannenden Rennen und die vielen glücklichen Gesichter. Nicht nur einmal haben sich Fahrer für die Möglichkeit bedankt, dass sie an Events wie diesem überhaupt teilnehmen dürfen. Mein allerherzlichster Dank geht an die Streckensicherung vom MSC Schleizer Dreieck, die Medicals, die Helfer, unsere Teilnehmer für die gezeigten Leistungen und natürlich an mein Team für die hochprofessionelle Arbeit. In knapp zwei Wochen geht es in Oschersleben weiter und mit dem Rückenwind aus Schleiz wird auch das sicher wieder eine fantastische Veranstaltung.»