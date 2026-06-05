Stark dominierte den «Rocket Ride» beim 30. Red Bull Erzbergrodeo

Der «REMUS Rocket Ride» ist eine der spektakulärsten und beliebtesten Disziplinen beim Red Bull Erzbergrodeo in Eisenerz (Österreich). Es handelt sich um ein Hillclimb-Rennen, bei dem die Fahrer eine extrem steile, mehrstufige Hangstrecke am Erzberg hinauffahren müssen. Die Fahrer starten in Gruppen zu sechst nebeneinander und die jeweils drei besten qualifizieren sich für die nächste Runde bis ins Finale.

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Im Finale waren vier der sechs Starter auf den elektrischen Stark Future unterwegs, die im schärfsten Mapping satte 80 PS ans Hinterrad bringen. Das gewaltige Drehmoment sorgte auf diesen steilen Hängen für einen Vortrieb, dem die Verbrenner nicht gewachsen waren. Immerhin konnte sich der Deutsche Kevin Gallas auf seiner Yamaha Ténéré für das Finale qualifizieren, hatte aber letztlich keine Chance gegen die fast lautlose elektrische Konkurrenz.

Spektakulär: Der Rocket Ride Foto: Klaus Listl Spektakulär: Der Rocket Ride © Klaus Listl

Mit der Zulassung von Elektromotorrädern bei allen Rennbewerben machte das Red Bull Erzbergrodeo einen Schritt in die Zukunft. Beachtliche 40 elektrisch betriebene Motorräder sind beim Erzbergrodeo in diesem Jahr bereits mit dabei. Der prominenteste Fahrer in dieser Gruppe ist die Hard-Enduro-Legende Graham Jarvis. Jarvis, der auf insgesamt fünf Siege beim prestigeträchtigsten Eintages-Rennen im Hard Enduro zurückblickt, ist auf einer Eigenentwicklung unterwegs, die den Namen Jarv-E trägt und Ende dieses Jahres in die limitierte Serienproduktion gehen soll. Jarvis wird im Alter von 51 auch im Hauptrennen am Sonntag auf der Jarv-E unterwegs sein.

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Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch: «Wir haben bereits vor vielen Jahren ein Side-Event in der Arena auf den vollelektrischen Freeride-E-Modellen von KTM durchgeführt und ich fahre selbst sehr gerne elektrisch. In den letzten beiden Jahren hat sich Stark Future als interessante Alternative für den Einsatz im Hard-Enduro-Sport ins Spiel gebracht. Ich persönlich sehe großes Potential für die Zukunft und darum wollten wir das Red Bull Erzbergrodeo für Elektromotorräder öffnen.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Wie sich die Stark Future beim Prolog und im Main Event am Sonntag schlagen werden, bleibt abzuwarten.

Reines Stark-Podium beim Rocket Ride Foto: Maximilian Pflanzl Reines Stark-Podium beim Rocket Ride © Maximilian Pflanzl

Ergebnis Rocket Ride, 30. Red Bull Erzbergrodeo (Eisenerz, Österreich):

Sébastien Tortelli (F, Stark Future ) Marc Sans (E, Stark Future) David Herbreteau (E, Stark Future) Ossi Reisinger (A, Stark Future) Kevin Gallas (D, Yamaha) Michael Staufer (A, KTM)

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