Harley-Davidson Bagger World Cup: Eric Granado mit Premieren-Sieg in Assen

Eric Granado ist der Schnellste im fünften Rennen des Harley-Davidson Bagger World Cup in Assen! Der Brasilianer siegte über neun Runden von Pole auf dem TT Circuit in Assen. Das zweite Rennen des Wochenendes steigt am Sonntag um 15.30. Damit ist er neuer Leader in der Gesamtwertung des Harley-Markencups.

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Und es war enges Racing in der «Cathedral of Speed»: Gleich beim Start ging’s los mit dem ersten engen Duell: Pole-Setter Granado verlor seine Führung an den früheren MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone, der von Rang 2 gestartet war. Und dann ging es für Granado noch weiter nach hinten: Jordi Torres (Startplatz 4) und dann auch Championship-Leader Archie McDonald zogen vorbei – und McDonald sogar durch zur Führung.

McDonald mit besonderer Lackierung

Richtig stark: Der Australier machte satte fünf Positionen gut in der ersten Runde. Für McDonald ist es ein besonders Rennwochenende aus traurigem Anlass. Sein Bruder Toby McDonald verstarb Anfang des Jahres. Das Joe Rascal Racing-Team ist in Assen mit einer Gedenk-Lackierung für Toby unterwegs. Neben der Erinnerung an seinen Bruder soll die Lackierung auch eine Botschaft senden: nämlich das Bewusstsein für psychologische Probleme schärfen und die Menschen ermutigen, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern.

Jordi Torres neu dabei

Oscar Gutierrez, der am Freitag noch verunfallt war, hatte sich im Qualifying Platz 3 gesichert. Er rutschte in der Frühphase des Rennens auf den 200-PS-Maschinen aber auf Position 5 runter. Seit diesem Wochenende neu dabei ist Jordi Torres. Der zweifache MotoE-Champion ersetzt im australischen Team Joe Rascal Racing Cody Wyman. Joe Rascal Racing belegt derzeit die beiden Top-Positionen in der Meisterschaft. Torres startete von 4 und hielt den zunächst.

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In Runde 2 machte Iannone dann wieder erfolgreich Druck auf McDonald. Iannone ist seit Mugello im Harley-Markencup am Start. Dort gewann der Italiener bei seinem Heimrennwochenende auch direkt das Sonntagsrennen. Die Top-4 waren dicht zusammen – das versprach enge Kämpfe auf den Renn-Harleys bis zum Ende der nur neun Runden über den TT Circuit Assen.

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Travis Wyman musste eine Long-Lap-Strafe verbüßen, fiel damit von Rang 7 auf 10 zurück und kam auch abgeschlagen als Letzter ins Ziel. Vier Runden vor Schluss biss sich dann Eric Granado nach vorne durch, ließ McDonald, Gutierrez und Iannone in dieser Reihenfolge hinter sich.

Granado zieht davon

Granado fühlte sich in der Schlussphase auf seiner Renn-Harley augenscheinlich richtig wohl, baute die Führung aus und ließ schließlich Gutierrez und McDonald auf entspanntem Abstand hinter sich. Jordi Torres riss ein wenig ab, weil er in der letzten Schikane einen Wackler drin hatte. Iannone schnappte sich kurz vor Ende noch Platz 3.

Mit seinem ersten Sieg im Bagger World Cup ist Granado nun Erster in der Klassifikation, hat neun Punkte Vorsprung auf McDonald, der bis vor dem Rennen die Wertung anführte. Oscar Guttierez ist Dritter mit 84 Punkten, also elf Zählern Rückstand auf Granado.

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