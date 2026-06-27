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Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio auf der Jagd nach MotoGP-Leader Bezzecchi

Trotz ungünstiger Vorzeichen und Ducati-Unterlegenheit gegenüber Aprilia, gelang es Fabio Di Giannantonio bei der Dutch TT den Rückstand auf die MotoGP-WM-Leader Bezzecchi und Martin zu verkürzen.

Philippe Soutter

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio war auch im Assen-Sprint erfolgreichster Ducati-Pilot
Fabio Di Giannantonio war auch im Assen-Sprint erfolgreichster Ducati-Pilot
Foto: Gold and Goose
Fabio Di Giannantonio war auch im Assen-Sprint erfolgreichster Ducati-Pilot
© Gold and Goose

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Seit einigen Rennen zeichnet es sich immer deutlicher ab. Fabio Di Giannantonio ist die eigentliche Speerspitze von Ducati. Beim Sprint in Assen liess sich der VR46-Pilot erneut nicht lumpen und verkürzte als Dritter hinter den Trackhouse-Aprilia-Assen Fernandez und Ogura den Rückstand auf die WM-Führenden Marco Bezzecchi und Jorge Martin. Dies, obwohl er sich im Vorfeld der Dutch TT keineswegs sehr optimistisch im Zweikampf der italienischen Hersteller-Giganten zeigte. «Die Aprilias gehen aktuell am besten mit dem Hinterradverschleiss um. Dies auch dank ihrem fantastischen Front-Handling», analysierte Diggia bereits nach den letzten Rennen.

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Diesen Nachteil gedachte er selbstkritisch mit einer Verbesserung seiner Startphasen in die Rennen zu verbessern. «Ich brauche oft einige Runden, um meinen Rhythmus zu finden und dann ist der Rückstand auf die Spitze oft schon etwas groß. Heute ist mir der Start aber bestens gelungen und ich konnte sofort Druck machen», zeigte sich Di Giannantonio sichtlich zufrieden mit seinem Sprint-Podest.

Seine Gegnerschaft machte sich Assen selbst und gegenseitig das Leben schwer. Seine Markenkollegen des Werksteam nahmen sich gegenseitig Platz und Sekunden weg. Das Werksteam von Ducati zeigte Sensibilitäten: Marc Marquez überraschte erneut mit ungewohnt nobler Zurückhaltung und Pecco Bagnaia fuhr bei einigen Überholvorgängen zu großen Schlaufen um die Gegner, was sich in einer finalen Zeitstrafe niederschlug.

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Junge Römer, tanzen anders als die anderen, sang einst Austria-Ikone Falco in einem seiner Hits. Fabio Di Giannantonio erfüllt diese Aussage über seine Geburtsstadt eindrücklich mit Leben. Als aktueller WM-Dritter hat er nur 22 Punkte Rückstand auf Bezzecchi. «Eigentlich habe ich während des Sprints gedacht, dass ich dieses Rennen sogar gewinnen könnte. Aber dann haben meine Reifen stärker nachgelassen, als ich erwartet habe».

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Als wieder bester Ducati-Pilot knabberte «Diggia» vom Vorsprung der Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin und Marco Bezzecchi ab. Auf Platz 2 und Martin fehlen noch 13 Zähler.

Willkommen zum Rennwochenende in Assen
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Paddock
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Jorge Martin
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Fabio di Giannantonio
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Luca Marini
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Toprak Razgatlioglu
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Pedro Acosta & Brad Binder
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Enea Bastianini
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Der Start des Sprints
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Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Joan Mir
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Joan Mir
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Pedro Acosta
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Diogo Moreira
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Cal Crutchlow
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Luca Marini
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Francesco Bagnaia
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Marc Márquez
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Alex Márquez
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Alex Rins
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Marco Bezzecchi
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Raúl Fernández
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Marc Márquez
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Maverick Viñales
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Jorge Martin
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Qualifying - Ai Ogura, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
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Sprint - Ai Ogura, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

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Luca Marini

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