Live-Ticker Spielberg-Qualifying: Wer schnappt sich die Pole zum Hitze-GP?

Die Mercedes-Stars Kimi Antonelli und George Russell gaben in den freien Trainings von Spielberg den Ton an. Der junge WM-Leader aus Italien war am Trainingsfreitag jeweils zwei Mal der Schnellste, sein routinierter Teamkollege sicherte sich in der letzten freien Trainingsstunde am Samstagmorgen die Bestzeit – mit knappem Vorsprung vor dem Teenager aus den eigenen Reihen.

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Auch Barcelona-GP-Sieger Lewis Hamilton ist nicht weit weg, dem Ferrari-Superstar fehlte etwas mehr als eine Zehntel auf die Bestzeit seines früheren Teamkollegen aus dem Mercedes-Team. Auch die beiden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris sowie Red Bull Racing-Ausnahmekönner Max Verstappen waren weniger als drei Zehntel langsamer geblieben. Ob sie im Qualifying eine Chance gegen die Power der Sternfahrer haben werden, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.