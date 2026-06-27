Für Max Verstappen: Werden 24h Spa 2027 verschoben?
Verschiebt die SRO die 24h Spa im kommenden Jahr, damit Max Verstappen am weltgrößten GT3-Rennen teilnehmen kann? Neben Verstappen haben weitere Formel-1-Piloten Interesse am Start, wie Antonelli.
Stéphane Ratel unterstreicht aber, dass mehr als ein aktueller Formel-1-Fahrer großes Interesse am Start beim Traditionsrennen haben. Lance Stroll, der im April in Le Castellet in der GT World Challenge Europe startete, sowie Tabellenführer und Mercedes-Star Kimi Antonelli sollen ebenfalls ein starkes Interesse am Start haben.
«Wenn wir nicht mit der Formel 1 kollidieren würden, wären wir motiviert, sehr motiviert – wenn es etwas gibt, was wir tun können, werden wir es tun», so Ratel über eine mögliche Terminverschiebung.
«Wir werden das Rennen in Spa weder im Mai noch im September austragen», so Ratel abschließend. «Wir haben nur ein sehr kleines Zeitfenster: Wir haben an diesem Termin einen Erfolg aufgebaut, der von Jahr zu Jahr wächst, und ich glaube, dass dies der richtige Termin ist. Er könnte sich um eine Woche verschieben, entweder eine Woche früher oder eine Woche später. Grundsätzlich können wir sagen, dass das Zeitfenster drei Wochen beträgt. Wenn also an einem dieser drei Wochenenden kein Formel-1-Rennen stattfinden würde, könnten wir vielleicht eine Verschiebung in Betracht ziehen.»
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