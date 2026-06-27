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Raul Fernandez gestand nach Assen-Sprint-Sieg: «Ai hat die bessere Pace»

Der zehnte Sprint der MotoGP-Saison 2026 war eine Angelegenheit für Trackhouse-Pilot Raul Fernandez. Der Spanier setzte mit einer fehlerfreien Fahrt aus Reihe 1 ein großes Ausrufezeichen.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ließ nach starkem Start nicht locke: Assen-Sprint-Sieger Raul Fernandez
Ließ nach starkem Start nicht locke: Assen-Sprint-Sieger Raul Fernandez
Foto: Gold and Goose
Ließ nach starkem Start nicht locke: Assen-Sprint-Sieger Raul Fernandez
© Gold and Goose

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Das Aprilia-Kundenteam feierte mit dem ersten Doppelsieg den größtmöglichen Erfolg der noch jungen MotoGP-Teamgeschichte, die 2024 ihren Anfang nahm. Bereits damals dabei: Raul Fernandez. Der Madrile unterstrich im Vorfeld des Großen Preises der Niederlande seine anhaltende Topform. Nach der Siegesfahrt in Mugello, ebenfalls über die kurze Distanz, wiederholte Fernandez die Leistung in Assen.

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Eine XL-Überraschung war es nicht, denn Fernandez hatte in allen Sessions Speed gezeigt und sich im Q2 in Reihe 1 gefahren. Zunächst schnappte sich Fernandez' Landsmann Martin, schon aus Runde 3 kehrte Fernandez als Spitzenreiter zurück. Zwar kam Teamkollege über die Distanz wieder näher – und auch die schnellste Rennrunden ging an den Japaner – doch zur Großgefahr wurde er nicht. Was allein an einer absolut fehlerfreien Fahrt lag.

Nach der Sprint-Siegerehrung war «RF25» zurecht mit sich selbst zufrieden: «Es lief nahezu ideal. Ich bin sehr gut ins Rennen gekommen, hatte von Runde 1 das Vertrauen, das ich brauchte. Ich bin glücklich – es gab keine Zwischenfälle. Ich konnte mein Rennen einteilen und hatte, soweit man das in einem Sprint behaupten kann, alles unter Kontrolle. Und natürlich war es ein großer Vorteil, erst recht bei diesen Bedingungen, vorne zu fahren.«

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Schnellster Mann im Assen-Sprint: Raul Fernandez
Schnellster Mann im Assen-Sprint: Raul Fernandez
Foto: Gold & Goose
Schnellster Mann im Assen-Sprint: Raul Fernandez
© Gold & Goose

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Fernandez war sichtlich bewegt: «Es ist jetzt schon der zweite Sprint-Sieg und das zeigt, dass wir definitiv etwas gefunden haben – es hebt den Stellenwert für uns an Gleichzeitig gestand der 25-Jährige: „Auch ich war an meinem Limit und Tatsache ist, dass Ai die etwas höhere Pace hatte. Es wird also sehr spannend, wie es dann über die GP-Distanz läuft. Aber jetzt freue ich mich erstmal – auch für den Riesenerfolg, den es für Trackhouse ist.«

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Bemerkenswert: Trotz der Aprilia-Dominanz und dem zweiten Sprint-Sieg 2026 von Raul Fernandez änderten sich in der WM-Tabelle alle Positionen in den Top 10. Fernandez rangiert weiter auf Platz 8, könnte sich mit 12 Punkten Rückstand auf Pecco Bagnaia aber am Sonntag weiter nach vorne fahren.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

06

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

1:32,846

12

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

1:32,789

13

08

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

Fabio Quartararo

Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

20

26

+19,039

1:33,269

8

09

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

Álex Rins

Alex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

42

26

+20,302

1:33,303

7

10

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

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Honda HRC Castrol

10

26

+20,669

1:33,092

6

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