Raul Fernandez gestand nach Assen-Sprint-Sieg: «Ai hat die bessere Pace»

Das Aprilia-Kundenteam feierte mit dem ersten Doppelsieg den größtmöglichen Erfolg der noch jungen MotoGP-Teamgeschichte, die 2024 ihren Anfang nahm. Bereits damals dabei: Raul Fernandez. Der Madrile unterstrich im Vorfeld des Großen Preises der Niederlande seine anhaltende Topform. Nach der Siegesfahrt in Mugello, ebenfalls über die kurze Distanz, wiederholte Fernandez die Leistung in Assen.

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Eine XL-Überraschung war es nicht, denn Fernandez hatte in allen Sessions Speed gezeigt und sich im Q2 in Reihe 1 gefahren. Zunächst schnappte sich Fernandez' Landsmann Martin, schon aus Runde 3 kehrte Fernandez als Spitzenreiter zurück. Zwar kam Teamkollege über die Distanz wieder näher – und auch die schnellste Rennrunden ging an den Japaner – doch zur Großgefahr wurde er nicht. Was allein an einer absolut fehlerfreien Fahrt lag.

Nach der Sprint-Siegerehrung war «RF25» zurecht mit sich selbst zufrieden: «Es lief nahezu ideal. Ich bin sehr gut ins Rennen gekommen, hatte von Runde 1 das Vertrauen, das ich brauchte. Ich bin glücklich – es gab keine Zwischenfälle. Ich konnte mein Rennen einteilen und hatte, soweit man das in einem Sprint behaupten kann, alles unter Kontrolle. Und natürlich war es ein großer Vorteil, erst recht bei diesen Bedingungen, vorne zu fahren.«

Schnellster Mann im Assen-Sprint: Raul Fernandez Foto: Gold & Goose Schnellster Mann im Assen-Sprint: Raul Fernandez © Gold & Goose

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Fernandez war sichtlich bewegt: «Es ist jetzt schon der zweite Sprint-Sieg und das zeigt, dass wir definitiv etwas gefunden haben – es hebt den Stellenwert für uns an Gleichzeitig gestand der 25-Jährige: „Auch ich war an meinem Limit und Tatsache ist, dass Ai die etwas höhere Pace hatte. Es wird also sehr spannend, wie es dann über die GP-Distanz läuft. Aber jetzt freue ich mich erstmal – auch für den Riesenerfolg, den es für Trackhouse ist.«

Bemerkenswert: Trotz der Aprilia-Dominanz und dem zweiten Sprint-Sieg 2026 von Raul Fernandez änderten sich in der WM-Tabelle alle Positionen in den Top 10. Fernandez rangiert weiter auf Platz 8, könnte sich mit 12 Punkten Rückstand auf Pecco Bagnaia aber am Sonntag weiter nach vorne fahren.