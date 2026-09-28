Sam Sunderland: Weltrekordversuch nach Defekt in Australien abgebrochen

Wie SPEEDWEEK-Leser wissen , wir der Rekord für die schnellste Fahrt rund um die Welt nicht ganz unbestritten dem britischen Ehepaar Kevin und Julia Sanders zugeschrieben. Vom 11. Mai bis 22. Juni 2002 umrundeten sie auf einer BMW R1150GS die Erde in 19 Tagen, 8 Stunden und 25 Minuten. Sie legten dabei 31.319 km zurück und fuhren durchschnittlich etwa 1.600 km pro Tag.

Werbung

Werbung

Nicht ganz unbestritten, weil Guinness World Records aus Sicherheitsgründen die Kategorie für transkontinentale Geschwindigkeitsrekorde auf öffentlichen Straßen kurz darauf schloss, weshalb die Zeit des Ehepaars Sanders bis heute als die offiziell eingetragene Guinness-Bestmarke gilt.

Diesen Rekord wollte Sunderland unterbieten. Er startete am 5. September in London und fuhr in zwei Tagen nach Istanbul. Von dort gings per Luftfracht nach Bangkok (Thailand) und dann weiter per Motorrad nach Kuala Lumpur (Malaysia). Nach einer weiteren Flugpassage nach Perth (Westaustralien) sollte der australische Kontinent durchquert werden.

Am Start gab Rekord-Inhaber Kevin Sanders letzte Ratschläge Foto: Red Bull Am Start gab Rekord-Inhaber Kevin Sanders letzte Ratschläge © Red Bull

Werbung

Werbung

Sollte, denn mitten im Outback von Zentralaustralien blieb Sunderland mit einem technischen Problem an seiner Triumph Tiger 1200 stehen, ein Vorserien-Motorrad des kommenden 2027er Jahrgangs. Sein Supportteam und auch herbeigerufene Mechaniker konnten das Problem innert 24 Stunden nicht beheben. Damit war es gelaufen, Sunderland musste einsehen, dass er diesen Rückstand nicht mehr würde aufholen können.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

Selbstverständlich zieht ein Profi wie Sunderland nun nicht über das Motorrad her und sagt nur, dass das Motorrad einen Schaden erlitten hätte, der zu einem technischen Problem führte, das behoben werden musste.