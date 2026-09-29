Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Moto2

  6. /

  7. News

Werbung

Aspar: Holgado, Alonso und Quiles testeten die neue CF Moto V4 SR-RR

Die Moto2-Piloten Daniel Holgado und David Alonso sowie Moto3-Ass Maximo Quiles testeten kürzlich die CF Moto V4 SR-RR. Das Superbike mit 1000 ccm aus China soll 2027 auf den Markt kommen.

Moto2

Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
Foto: CF Moto/Aspar
Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
© CF Moto/Aspar

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Moto2-Ass Daniel Holgado wird nächstes Jahr in die MotoGP-WM aufsteigen. Im Team Gresini Racing wird er an der Seite von Joan Mir eine Ducati fahren. David Alonso, der Moto3-Weltmeister von 2024, wird 2027 eine MotoGP-Honda fahren. Auch für Moto3-Pilot Maximo Quiles wird es in der nächsten Saison eine Stufe nach oben gehen. Der Spanier, der momentan die Gesamtwertung in der kleinsten Kategorie überlegen anführt, steigt innerhalb des Aspar-Teams in die Moto2-WM auf.

Werbung

Werbung

Kürzlich wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil: Sie durften einen Prototyp des 1000er-Superbikes von CF Moto fahren, das kurz vor seiner Markteinführung steht. Der Test wurde vom chinesischen Hersteller und dem Aspar-Team durchgeführt. Die Truppe von Jorge Martinez veröffentlichte kürzlich auf Social Media ein kurzes Video von den Testfahrten von Holgado, Alonso und Quiles. Das Motorrad war dabei mit einer Tarnlackierung versehen, um Details zu verbergen.

Daniel Holgado steigt auf die CF Moto V4 SR-RR
Daniel Holgado steigt auf die CF Moto V4 SR-RR
Foto: CF Moto/Aspar
Daniel Holgado steigt auf die CF Moto V4 SR-RR
© CF Moto/Aspar

Im Artikel erwähnt

CF Moto: Gaststarts in der Superbike-WM

Seit mehreren Jahren laufen bei CF Moto die Vorbereitungen auf den Einstieg in die Superbike-WM. 2024 wurde auf der Motorradmesse EICMA ein V4-Motor mit 1000 ccm präsentiert, 2025 folgte die Vorstellung eines fahrfertigen Prototyps mit der Modellbezeichnung V4 SR-RR. 2027 soll das Motorrad auf den Markt kommen. Zudem sollen damit Gaststarts in der seriennahen Weltmeisterschaft absolviert werden.

Werbung

Werbung

Das Herzstück des 180 kg leichten Bikes bildet ein V4-Motor. Das Triebwerk mit 997 ccm und einem Zylinderwinkel von 90 Grad soll über eine Spitzenleistung von 210 PS verfügen. Mit dem Motorrad werden derzeit viele Testfahrten durchgeführt. Erst im Sommer erreichte die CF Moto V4 SR-RR bei einem High-Speed-Test 315,82 km/h – ein Spitzenwert, mit dem man sich auf dem Niveau der Konkurrenz aus Europa und Japan befindet.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

245.5

2

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

210

3

Ivan Ortola

QJMOTOR - FRINSA - MSI

168.5

4

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

155

5

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

149

6

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

146

7

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

128

8

Celestino Vietti

SpeedRS Team

123

9

Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

110.5

10

Collin Veijer

Red Bull KTM Ajo

75.5

Events

Alle Moto2 Events
  • Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    San Marino Grand Prix

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Motorrad Grand Prix von Österreich

    Red Bull Ring, Österreich
    18.–20.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Twin Ring Motegi, Japan
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Indonesia Grand Prix

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM