Kove 650RR: Federleichter Vierzylinder-Supersportler zum Sensationspreis

Die Eckdaten der Kove 650RR lassen schon mal aufhorchen: Reihenvierzylinder im Aluchassis, 125 PS bei 13.000/min, 69 Nm bei 11.000/min, 180 kg vollgetankt. Damit bietet die Kove vergleichbare Leistung wie Kawasaki ZX-6R und Honda CBR600RR, ist (wäre) aber, sollte die Gewichtsangabe zutreffen, um 13 bzw. 18 kg leichter als die japanischen Konkurrenzmodelle, bei vergleichbar hochwertiger und kompletter Ausstattung.

Werbung

Werbung

Die ebenfalls vergleichbare Yamaha R6 wird in Europa nur noch als Rennstreckenmotorrad ohne Strassenzulassung angeboten, Suzuki hat schon lange keinen 600er Supersportler mehr im Programm. Die chinesische Konkurrenz setzt teilweise auf Dreizylindermotoren und ist deutlich schwerer.

Zurück zu Kove: Diese kostet in China 33.977 Yuan, was ca 4500 € entspricht. Selbst wenn sich dieser Preis aufgrund von Zoll, Steuern, Homologationskosten und Transportaufschlägen verdoppelt, wäre die Kove immer noch rund 3000 € preisgünstiger als die Konkurrenzmodelle aus Japan. Doch das ist Spekulation, ein Preis und ein Zeitpunkt für die Markteinführung in Deutschland ist nicht näher bekannt, von einer Markteinführung 2027 ist zu lesen.

Bekannt ist jedoch die Ausstattung der Kove 650RR. Das Elektronik-Paket lässt kaum Wünsche offen: Die Sechsachsen-IMU ermöglicht Kurven-ABS (von Bosch), Schräglagen-abhängige Regelung der Traktionskontrolle, dazu Wheelie- und Stoppie-Kontrolle. Der Quickshifter funktioniert beim Hoch- und Runterschalten, die Motorbremse lässt sich elektronisch regeln und eine Starthilfe gibt es auch.

Werbung

Werbung

Weitere Wünsche? Es gibt ein TFT-Farbdisplay, drei Fahrmodi, einen elektronisch geregelten Lenkungsdämpfer, eine Slipperkupplung und Radar-Assistenz, die den toten Winkel überwacht und dem Fahrer einen Spurwechsel-Assistenten zur Seite stellt. Gabel und Federbein, gefertigt von KYB, sind einstellbar, jedoch rein mechanisch.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Mathias Brunner Weiterlesen

Der Motorradsport-Weltverband FIM hat die Kove 650RR in die Sportbike-Kategorie eingeteilt, die Rennklasse für so etwas wie die untere Mittelklasse. Nach heutigen Stand wird die Kove 650RR deshalb nicht in der Supersport-WM antreten können, obwohl sie von den Eckdaten her eher in diese Kategorie der oberen Mittelklasse gehören würde.