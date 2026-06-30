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Hannes Soomer: Nach Ausflug auf der Petrucci-BMW zurück in der Euro Moto

Die BMW taten sich allgemein schwer bei den mehr als heißen Bedingungen zur Euro Moto in Most. Die Sache mit dem Hinterrad-Grip wollte auch Soomer nicht recht gelingen.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Hannes Soomer in Most
Hannes Soomer in Most
Foto: Thorsten Horn
Hannes Soomer in Most
© Thorsten Horn

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Hanners Soomer hatte beim letzten Euro Moto-Auftritt des Teams Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in Brünn gefehlt und war stattdessen im italienischen Misano als Ersatzmann beim BMW-Team in der Superbike-Weltmeisterschaft eingesprungen. «Doch jetzt bin ich froh, wieder bei meiner Euro Moto-Mannschaft zu sein», meinte er vor seiner Abreise aus seiner Heimat Estland. Die Hitze von Most ließ den Mann aus Europas Nordosten relativ kalt und in den ersten beiden freien Trainings gab er den Ton an. Nach der Superpole 2 musste er sich lediglich dem Titelverteidiger Lukas Tulovic aus dem Vorjahr beugen und eroberte sich mit Rang 2 einen Platz in der ersten Startreihe.

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Mehr war nicht drin

Der Start ins erste Rennen klappte noch ganz gut, doch über die Renndistanz konnte der Este das Tempo der Spitze nicht ganz mitgehen. Gegen Rennende zwängte sich noch BMW-Kollege Toni Finsterbusch an Soomer noch vorbei, der damit als Sechster im Ziel landete. Ähnlich zäh und mit dem identischen Ergebnis verlief das zweite Rennen am Sonntag im Glutofen von Most.

«Wir haben den speziellen Reifen von Pirelli einfach bei allen nicht richtig zum Arbeiten gebracht», beurteilt Teamchef Werner Daemen die Lage, «sodass wir schlicht keinen Grip hatten. Sonst lief es nicht schlecht, aber die Ergebnisse waren nicht wirklich gut, aber das mit dem Reifen-Thema haben wir einfach nicht zusammengebracht.»

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«Eigentlich ein gutes Wochenende», urteilt Soomer, «aber ein durchwachsener Sonntag. Bei den heißeren Bedingungen hat uns heute etwas Tempo gefehlt. Ich bin mir sicher, dass wir das bis Oschersleben in den Griff bekommen, denn ich habe mich auf dem Motorrad gut gefühlt.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

16

25:11,638

0,000

25

02

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

16

+0,940

0,000

20

03

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

16

+4,093

0,000

16

04

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

16

+7,834

0,000

13

05

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

16

+9,083

0,000

11

06

Hannes Soomer

Hannes Soomer

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Hannes Soomer

Hannes Soomer

38

16

+10,997

0,000

10

07

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

16

+15,105

0,000

9

08

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

16

+15,579

0,000

8

09

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

16

+15,875

0,000

7

10

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

Triple M by Ducati Frankfurt

Lorenzo Zanetti

Lorenzo Zanetti

87

16

+16,073

0,000

6

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