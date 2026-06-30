Fabio Quartararo dankbar: Anerkennende Worte zum Abschied von Yamaha

Am 30. Juni verabschiedete das Monster-Energy-Yamaha-MotoGP-Team offiziell seinen langjährigen Fahrer Fabio Quartararo. Dass der Franzose nächstes Jahr nicht mehr für den japanischen Hersteller in der MotoGP an den Start gehen wird, ist keine Überraschung mehr. Schon lange Zeit steht fest, dass Quartararo für 2027 zum Rivalen Honda wechseln wird.

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Zur Verabschiedung richtete Quartararo anerkennende Worte an Yamaha. «Nach acht Saisons ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, ein wichtiges Kapitel meiner Karriere abzuschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Yamaha dafür bedanken, dass sie mir die Chance auf höchstem Niveau gegeben haben, an mich geglaubt haben und mich all die Jahre über unterstützt haben», meinte der 27-Jährige. «Gemeinsam haben wir unvergessliche Momente erlebt: einen Weltmeistertitel, elf Siege, Podestplätze, Pole-Positions und vor allem eine unglaubliche menschliche und sportliche Reise, die ich für immer in Erinnerung behalten werde.»

Quartararo erlebte bei Yamaha viele schöne Momente Foto: Yamaha Quartararo erlebte bei Yamaha viele schöne Momente © Yamaha

«Yamaha ist für mich nicht nur ein Team – es ist ein Teil meiner Geschichte, meiner Entwicklung als Fahrer und als Mensch», so Quartararo weiter. «Heute habe ich das Gefühl, dass es der richtige Moment ist, eine neue Herausforderung anzunehmen, einen Neuanfang zu wagen und mich in Richtung neuer Horizonte vorzuwagen. Danke für alles. Ich bin euch auf ewig dankbar.»

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Fabio Quartararo und Yamaha haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen erlebt. 2021 konnte gemeinsam der Fahrer-WM-Titel geholt werden, 2022 wurde Quartararo Vizeweltmeister. Dann folgte der sportliche Abstieg, «El Diablo» war mit der M1 auf verlorenem Posten. Er konnte gegen die Übermacht aus Italien, allen voran Ducati, nicht ankommen. Dennoch verlängerte Quartararo 2024 seinen Vertrag für zwei weitere Jahre. Auch die personellen Umstellungen innerhalb der MotoGP-Struktur von Yamaha haben ihn damals zum Bleiben bewegt. In den letzten beiden Jahren konnte Quartararo nur vereinzelt Top-Ergebnisse einfahren. Dann folgte im Herbst 2025 der Startschuss für das V4-Projekt, das bislang nicht die erhofften Verbesserungen brachte.